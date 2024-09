Kjempebot til Espen Teigland

«En kandidat som kan gå 1000% neste 6 mnd!», skrev Investornytt-sjef Espen Teigland om Harmonychain-aksjen, nå Lokotech, 18. oktober 2023. Det han ikke skrev, var at han samme dag hadde hamstret store mengder aksjer og satt med nær én million aksjer ved børsslutt.

Nå har Teigland fått en klekkelig bot fra Finanstilsynet for markedsmanipulasjon. Gebyret utgjør hele 300.000 kroner.

Kjøpte gjennom dagen

Bakgrunn for saken var at Harmonychain skulle gjøre webcast 18. oktober 2023 klokken 10 for verifisering av prototype av kretskort og informasjon om lansering av forhåndssalgsperiode.

Klokken 8 offentliggjorde selskapet presentasjonsmaterialet. Her fremkom det at selskapet skulle starte forhåndssalg av kretskort, og at energiforbruket i disse var 70-80 prosent mindre enn dagens markedsleder.

Harmonychains webcast ble avholdt fra klokken 10 til 10:36.

Finanstilsynet skriver at Teigland gjennomførte en rekke aksjehandler denne dagen på totalt 1,2 millioner aksjer der beholdningen ved dagsslutt var 950.444 aksjer verdt 974.205 kroner.

Samme kveld publiserte Teigland analysen «En kandidat som kan gå 1000% neste 6 mnd!». Senere den kvelden la Teigland til at han eier aksjer i selskapet.

– Eksploderer før eller siden

Teigland skrev at aksjen ville «eksplodere før eller siden», og åpnet for kursoppgang til et nivå 2.500 prosent høyere om ett år.

Harmonychain-aksjen skjøt kraftig fart etter publisering, hvorpå Espen Teigland solgte seg raskt ut med en gevinst på 67.000 kroner.

Få dager senere avslørte Finansavisen Teiglands hamstring rett i forkant av den elleville aksjeanalysen.

Espen Teigland har tatt selvkritikk for håndteringen, men bare for at «overskriften er tabloid». Han innrømmet også at de hadde «glippet» ved noen anledninger når det gjaldt å opplyse om at han selv hadde kjøpt aksjer i Harmonychain da analysen ble publisert.

Eierskapsformulering endret

På nettsiden står det nemlig eksplisitt at «på vårt finansnettsted forbyr vi i motsetning til feks Xtrainvestor at våre skribenter eller de som ytrer seg eier aksjer før publisering».