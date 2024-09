Resesjon: -11 prosent | -10 prosent

Kortvarig nedtur: +11 prosent | +15 prosent

Normalisering: +5 prosent | +7 prosent

Les også Monsterkutt fra Fed - varsler to til før jul Den amerikanske sentralbanken kliner til med et dobbelt rentekutt og varsler store kutt ut året.

OK, men hvordan ligger amerikansk økonomi an da?

Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, burde være en av de med best forutsetninger for å vite akkurat det. Han leder en stab som inkluderer 400 forskere med doktorgrad. Han virket under pressekonferansen komfortabel med situasjonen og pekte på sterk vekst i økonomien og fortsatt lav arbeidsledighet trass i tydelige signaler om oppmykning. Han sa resesjon fremsto som lite sannsynlig basert på det han kunne se i dag. I en fersk spørreundersøkelse blant globale forvaltningsmiljøer svarte åtte av ti respondenter at de tror på en myk landing, og altså ikke resesjon. At S&P 500-indeksen denne uken nådde ny historisk toppnotering, er også et optimistisk økonomisk signal.

En indikator som anslår BNP-veksten i inneværende kvartal viser meget sterke 2,9 prosent.

Les også – Wall Street elsker panikkkutt når det ikke er panikk Bank of America-sjefen Michael Hartnett er ute med sin markedsdiagnose etter rentekuttet fra Federal Reserve.

I aksjemarkedet er kursfall vel så vanlig som god avkastning

Faktisk kan vi si at det er muligheten for kursfall som bidrar til god avkastning over tid. Dette kalles en risikopremie, eller en kompensasjon for å ta risiko ved å investere i selskapenes egenkapital, aksjene.

Mindre kursfall er ikke så plagsomme, men det er de store og mer langvarige – ofte forsterket av kriseoverskrifter i avisene – som setter oss på prøve. De siste 100 årene har S&P 500 hatt et kursfall på 20 prosent eller mer i gjennomsnitt hvert fjerde til femte år. Ser vi bort fra det kortvarige krasjet under pandemi-utbruddet, har det bare vært «nesten-episodene» europeisk gjeldskrise i 2011 (-19,4 prosent), råvarekrisen i 2015 (-14,2 prosent), samt rentesjokk og handelskrig på slutten av 2018 (-19,8 prosent), som har vært i nærheten av et såkalt bear-marked etter finanskrisen (kursfall på minst 20 prosent).

Hvor stor er sannsynligheten for et stort kursfall på kort sikt?

Goldman Sachs har laget en modell som forsøker å tallfeste sannsynligheten for et større kursfall i det amerikanske aksjemarkedet. Modellen består av 24 indikatorer fordelt på økonomiske variabler som vekstmoment, inflasjon og renteutvikling, stemningsbaserte faktorer som risikovilje og kurssvingninger, ulike metoder for verdsettelse og flere indikatorer for fremtidig økonomisk utvikling.

Analysen konkluderer (ikke overraskende) med at modellen ikke alltid gir et godt forvarsel, men at tegn til oppbremsing i amerikansk økonomi kombinert med høy verdsettelse har økt sannsynligheten for et større kursfall til fortsatt lave 20 prosent. Det er først hvis modellen anslår 30 prosent sannsynlighet eller mer, at den ved å teste på historiske hendelser har vist over 50 prosent treffsikkerhet. Avtagende inflasjon og rentekutt er av faktorene som nå trekker kursfallrisikoen ned. Bank of America mener Fed aldri før har senket renten samtidig med at inntjeningen er i bedring, og at dette er et positivt tegn på aksjemarkedets vegne.

Les også Tror Fed fortsetter med kvartinger Etter Feds dobbeltkutt onsdag tror DNB Markets på rentekutt minst de fire neste kvartalene.

Hva betyr dette for deg?

Selv med 400 doktorgrader under panseret har sentralbanken flere ganger feilet i sine spådommer. Heller ikke de mest kompetente investorene kan vite om rentekuttet vil foranledige økonomisk fremgang eller tilbakegang, eller ditto for aksjekursene. Vi må forvente lavere avkastning fra aksjer de neste årene enn det vi periodevis har vært vant til. Likevel, så lenge verdensøkonomien vokser og næringslivet kan øke sin inntjening, er det all grunn til å la aksjefond forbli den viktigste drivkraften for langsiktig avkastning i en investeringsportefølje. På kort sikt er det grunn til å tro rentekutt i USA og andre steder kan forhindre, fremfor å varsle, at noe skummelt er i gjære.