Råvarefest på flat Oslo Børs etter gigantpakke fra Kina

Belships meldte tirsdag morgen at salget av de gjeldfrie supramax-skipene «Belfriend» og «Beltide» er fullført, og at selskapet nå har vedtatt et ekstraordinært utbytte på 1,00 krone pr. aksje.

Nyheten sendte aksjen opp 9,4 prosent til 21,05 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering endte opp 1,8 prosent til 75,21 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,9 prosent til 72,13 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor falt 0,2 prosent til 267,10 kroner, mens Aker BP gikk tilbake 0,3 prosent til 232,70 kroner. Morgan Stanley nedgraderte sistnevnte fra hold til salg, og kuttet kursmålet fra 307 til 240 kroner. Vår Energi steg 0,8 prosent til 33,66 kroner.

Okea meldte mandag ettermiddag at de har inngått en avtale om å selge sin andel i Yme-feltet til Lime Petroleum for 15,65 millioner dollar. Aksjen klatrer 4,9 prosent til 21,18 kroner.

Spetalen-exit

Øystein Stray Spetalen og Martin Nes har trukket seg som styremedlemmer i teknologiselskapet Ayfie, kom det frem i en børsmelding etter børsslutt mandag. Aksjen falt hele 18,8 prosent til 3,32 kroner.

Siden i sommer har fondet Odin Norge hamstret aksjer på stadig lavere kurser i AutoStore. Totalt har de nå kjøpt aksjen for nesten en halv milliard kroner.

– Vi håper å treffe en bunn, sier forvalter Atle Hauge til Finansavisen. AutoStore-aksjen steg tirsdag 6,9 prosent til 10,49 kroner.

REC gikk til himmels på en langsiktig silangassavtale i forrige uke. Nå kan selskapet få konkurranse fra naboen i Moses Lake, som opprinnelig ble sett på som en mulig storkunde. Aksjen falt 5,2 prosent til 8,41 kroner.