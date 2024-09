Containerrederiet MPC Container Ships gikk som en kule gjennom våren 2022, men oppgangen har haltet etter fall i både fraktaktiviteter og rater. Det bød på en gylden mulighet for Harald Moræus-Hanssen som kjøpte aksjer med begge hender gjennom april og mai i år.

Ifølge Finansavisens Bjellesauer kjøpte Moræus-Hanssen 1,75 millioner aksjer til nær 25 millioner kroner i april og mai, basert på gjennomsnittskurs ved handelsdagene.

Med en aksjekurs som har steget over 90 prosent siden det første aksjekjøpet, justert for utbytter, har verdien på beholdningen steget med over 14 millioner kroner de siste månedene.

Fredag skrev Finansavisen at investoren hadde øynet en god mulighet til å selge aksjer med betydelig gevinst, da aksjonærlistene viste at han solgte 400.000 aksjer forrige uke. Oppdaterte lister viser at han nå har solgt seg ned ytterligere.

Selger unna

Ifølge aksjonærlister har investoren solgt til sammen 650.000 aksjer i MPC Container Ships gjennom to ulike transaksjoner forrige uke.

Basert på snittkursen ved salgsdagene hadde salget av aksjene en verdi på henholdsvis 8,95 og 5,69 millioner kroner. Med andre ord har investoren solgt aksjer i containerrederiet for 23,57 millioner kroner siste uken.

Dermed sitter Moræus-Hanssen igjen med 700.000 aksjer i containerrederiet til en børsverdi på 15,41 millioner kroner.

«Jeg har investert mer i containershipping selv om situasjonen i Rødehavet kan være kortsiktig. Det er uansett ikke priset inn, og kan vare lenge samtidig som ordrebøkene har falt», sa Moræus-Hanssen til Finansavisen i sommer.



Aksjonærlistene viser i hovedsak endringer tre dager etter handelen er gjennomført, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra kjøp og salg, men også andre transaksjoner som utlån til shorting.



Børsvinner

Containerrederiet er blant årets vinnere på Oslo Børs etter en oppgang på over 100 prosent siden årsskiftet, justert for utbytter, gir selskapet en markedsverdi på 9,87 milliarder kroner.

Finansavisen har tidligere skrevet at flere har vært skeptiske til utviklingen i containterrederimarkedet, og fryktet at overkontrahering ville svekke inntjeningen.

Rederisjefen Constantin Baack var uansett optimistisk til utsiktene:

«Fremover venter vi mer markedsvolatilitet etter hvert som nye fartøyer leveres og geopolitiske spenninger utvikler seg. I dette miljøet plasserer vår sterke balanse, lave belåningsgrad og inntektssynlighet oss i en utmerket posisjon. Vi har den finansielle styrken og fleksibiliteten som trengs for å forfølge attraktive markedsmuligheter som skaper varig aksjonærverdi», sa han ved fremleggelsen av forrige kvartalsrapport.