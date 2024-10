Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Eiendomsinvestor Christian Ringnes har tjent 640 millioner kroner på hotellkupp i Sverige.

I mai 2022 tok han sitt første jafs i hotellkjeden Scandic med selskapet Eiendomsspar. Da var aksjen ekstremt billig, sier Ringnes. Siden har han hatt forrykende avkastning, og han er nå Scandics største eier med aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Ole Hvalbye, analytiker i SEB, tror kinesiske støttepakker vil bidra til å sende oljeprisen oppover, sammen med bunnskrapte oljelagre.

Hvalbye påpeker at markedet er stramt her og nå, selv om forventninger om fremtidig negativitet ligger og ulmer. Han tror nå at oljeprisen skal opp mot 80 dollar fatet igjen.

Petter Stordalen utfordrer de danske ølgigantene Carlsberg og Royal Unibrew. Via Pinnacle Brands skal han selge øl, sider og andre drikkevarer til norsk dagligvarehandel og uteliv.

Med på laget er Spendrups, Sveriges største produsent av drikkevarer. I første omgang skal det lanseres svenske merkevarer som nordmenn allerede kjenner til.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at Hegnars batterifabrikk er gravlagt.

Meldingen fra Sverige om at batterifabrikken Northvolt skal si opp 1.600 av 6.000 ansatte, og at det er satset 177 milliarder kroner i batterieventyret, blir for ubegripelig. Er det mulig?

Vi har, på papiret, holdt liv i Hegnars batterifabrikk, men nå er det slutt, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Australia: KPI-indikator august, kl. 03.30

Sverige: Produsentpriser august, kl. 08.00