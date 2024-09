Roper varsko om viktige oljetall: – Det er dramatisk

Etter 24 urolige timer ligger oljeprisen omtrent på samme nivå som der den startet uken. Trenden har imidlertid pekt oppover i det siste, med en innhenting på rundt 60 prosent av raset tidligere i september, og Brent-oljen ligger nå rundt 75 dollar fatet.

Analytiker Ole Hvalbye i SEB hekter oppgangen på indikasjoner om at sentralbanken i Kina vil justere pengepolitikken for å få opp temperaturen i økonomien. Tirsdag kom det første steget med et kutt på 0,5 prosentpoeng i rentene på boliglån og lavere egenkapitalkrav på sekundærboliger fra 25–15 prosent.

– Markedet har reagert positivt på stimulansetiltak fra Kina. Store rentekutt signaliserer naturligvis en økende politisk bekymring for veksten i Kina, og allerede er ytterligere lettelser forventet fremover. Det vil bidra til ytterligere etterspørsel etter både energi og metaller, og som underbygger vårt syn på en høyere oljepris i det korte bildet, sier Hvalbye.

Han peker på at oljemarkedet samtidig er svært stramt. Flytende lagre av råolje er på sitt laveste nivå siden 2020, og de svært viktige amerikanske oljelagrene i Cushing i Oklahoma, er bunnskrapt.

– Det er dramatisk. Markedet er stramt her og nå, selv om forventninger om fremtidig negativitet ligger og ulmer. Med det som bakteppe, ser vi mer oppside på kort sikt. Vi skal nok godt over 75 dollar igjen og opp mot 80 dollar fatet, sier Hvalbye.

Store fond vedder imot

Men rekordhøye spekulative posisjoner fra aktører som vedder på prisfall ligger som en demper. Hedgefondforvalter Tor Svelland pratet om temaet i Finansavisen nylig og forklarte at store fond satte shortposisjoner da oljeprisen sto mellom 84 og 87 dollar fatet.