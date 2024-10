MPC-aksjen klatrer 4,25 prosent til 23,05 kroner, som dagens foreløpig nest mest omsatte.

Etter børsslutt tirsdag ble det kjent at en ukjent kjøper så på muligheten for å sluke 10 prosent av ABL Group. Onsdag morgen meldes det imidlertid at det potensielle blokkjøpet er kansellert. Aksjen styrkes 6,19 prosent til 10,30 kroner.

I rødt

AutoStore har nå snudd ned igjen, og faller 4,19 prosent til 10,05 kroner. Den siste måneden er aksjen ned 11,38 prosent, mens den siden nyttår er svekket 49,70 prosent.

Siden i sommer har fondet Odin Norge hamstret aksjer på stadig lavere kurser i selskapet. Totalt har de nå kjøpt aksjen for nesten en halv milliard kroner.

– Vi håper å treffe en bunn, sier forvalter Atle Hauge til Finansavisen.

Pexip faller 2,40 prosent til 36,60 kroner. Carnegie har onsdag nedgradert aksjen fra kjøp til hold, men oppjusterer samtidig kursmålet til 40 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,17 prosent til 75,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent til 71,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisene holder dermed på det meste av tirsdagens markante oppgang. Uroen fortsetter i Midtøsten, med et klart budskap til FN fra Irans nye president.

– Markedene var helt klart «risk-on», og euforien rundt den kinesiske sentralbankens «bazooka» ga gjenklang i både europeisk og amerikansk handel. Men risikoen med en «kunngjøringsbazooka» er at den blir svært lite effektiv i forhold til gjennomføring eller resultater, sier sjefstrateg Vishnu Varathan hos Mizuho Bank i Singapore til Bloomberg.

Equinor faller 1,18 prosent til 264,00 kroner, mens Aker BP svekkes 0,09 prosent til 232,50 kroner. Vår Energi er ned 0,33 prosent til 33,55 kroner.

ABG-analytiker John Olaisen justerer onsdag kursmålene i alle de tre selskapene.

På Equinor beholder han sin selg-anbefaling og nedjusterer kursmålet til 240 kroner. For både Aker BP og Vår Energi blir kjøpsanbefalingene beholdt, men begge kursmål kuttes. På Aker BP har ABG nå et kursmål på 300 kroner, mens de ser en kurs på 39 kroner på Vår Energi.