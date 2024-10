Er det Fredriksen eller Sohmen-Pao som får rett?

Gjestekommentar: Analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier

For en drøy måned siden solgte Avance Gas, hvor John Fredriksen eier nesten 80 prosent av aksjene, 12 LPG-skip, kalt VLGC (Very Large Gas Carriers), til BW LPG hvor Andreas Sohmen-Pao er hovedaksjonær med om lag 35 prosent eierskap. Totalprisen for de 12 skipene var 1.050 millioner dollar, og selv om Avance fikk delvis oppgjør i aksjer i BW LPG, er det fremdeles slik at Fredriksen med dette vekter seg ned i LPG-shipping, mens Sohmen-Pao øker sin eksponering.

Først litt LPG-historikk. LPG-shipping var lenge en mindre shipping-nisje, men etter USA fikk sving på olje- og gassproduksjonen sin fra skifer-reservoarene, vokste eksporten av LPG kraftig og den globale sjøgående handelen av LPG doblet seg fra 63 millioner tonn i 2013 til 127 millioner tonn i 2023. Amerikansk eksport har vært ansvarlig for 80 prosent av veksten i denne tiårsperioden og USA er nå overlegent den største enkelteksportøren, faktisk eksporterer USA nesten 40 prosent mer enn alle Midtøsten-landene kombinert.

BW LPG var første rederiet som børsnoterte seg i den første bølgen av USA-eksporten i november 2013, men Avance Gas kom like etter i april 2014. Og etter dette har Oslos shippinganalytikere regnet mye på dette segmentet.

Mange hevder at LPG-shipping er så vanskelig, og da langt vanskeligere enn andre shipping-segmenter, fordi det er så mange bevegelige deler. Og ja, det er absolutt mye man skal følge med på om man skal forsøke å lage seg en mening om hvordan LPG-shippingmarkedet vil utvikle seg. Men, det kan jo også være at LPG fremstår vanskeligere enn andre shipping-segmenter nettopp fordi det faktisk er mulig å kvantifisere sammenhenger på en mer konkret måte enn for eksempel i tørrbulk. Sistnevnte frakter hundrevis av forskjellige råvarer og flåten teller nesten 14.000 skip, men i LPG er det i praksis ett produkt som fraktes og flåten av de store skipene teller «bare» 422 skip.