Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at forrige ukes kraftige opptur for kinesiske aksjer fortsetter mandag.

«Hovedindeksene i Kina og Hong Kong steg mellom tre og seks prosent i natt. Dette står i sterk kontrast til utviklingen i Japan, der Nikkei 225 falt over fire prosent på grunn av politisk usikkerhet», fortsetter han.

«Shigeru Ishiba, som er mer ansett å være mer økonomisk haukeaktig enn de fleste, overtar som statsminister i Japan etter Fumio Kishida. Eiendomssektoren ledet an i Kina og Hong Kong etter nye stimulansetiltak fra kinesiske myndigheter», påpeker Berntsen.

Han trekker også frem at årets svakeste måned historisk sett nærmer seg slutten.

«I år derimot har investorene ikke latt seg skremme og har sendt de fleste børsindeksene i verden opp, inkludert de amerikanske. Hvorvidt neste måned vil overraske på oppsiden, gjenstår å se», skriver han.

«Oktober er for øvrig kjent for å være den mest volatile måneden, mens november er kjent som den beste. Gitt at presidentvalget i USA avgjøres i starten av november, kan denne måneden også bli preget av volatilitet», påpeker Berntsen.

Asia

Det er kjempestore utslag på de asiatiske børsene mandag morgen. I Kina er Shanghai Composite opp voldsomme 5,70 prosent, mens CSI 300 stiger 6,22 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 3,34 prosent.

Ifølge CNBC er det i hovedsak eiendomssektoren og forbrukeraksjer som løfter børsene.

I Japan går det motsatt vei. Nikkei raser 4,63 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 3,62 prosent.

For to dager siden valgte Japans regjeringsparti ny leder etter statsminister Fumio Kishidas avgang, og Shigeru Ishiba blir nå landets nye statsminister.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,58 prosent til 72,40 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,54 prosent til 68,55 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Investorene mottok fredag oppmuntrende inflasjonstall som kan gi Fed større grunn til å trygt kutte renten videre, noe som ofte tas godt imot av aksjemarkedene.

Dow Jones steg 0,33 prosent, mens den brede S&P 500-indeksen falt 0,13 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte ned 0,39 prosent.

Butikkjempen Costco Wholesale falt 1,75 prosent etter at selskapet leverte svakere tall for regnskapsmessig fjerde kvartal enn analytikerne hadde ventet på forhånd.

Novo Nordisk, som er notert både i København og i New York, falt 4,59 prosent på Wall Street etter at JP Morgan nedjusterte forventningene for tredje kvartal.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp fredag og steg 0,9 prosent til 1.406,93 poeng.

Kriserammede Vow meldte fredag at de har fått på plass en brofinansiering med DNB på 125 millioner, og er nå ute etter å hente opptil 250 millioner i frisk kapital.

Et konsortium bestående av blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly vil nå skyte inn penger, og aksjen steg 7,8 prosent til 2,91 kroner.

Torsdagens klare taper var Nordic Semiconductor, som dundret ned 24,2 prosent på høy omsetning. Det skjedde etter at de i forkant av sin kapitalmarkedsdag la frem nye finansielle mål. Fredag var aksjen blant børsens mest omsatte, og falt ytterligere 1,1 prosent til 105,90 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Astrocast, EXACT Therapeutics, Knox Energy Solutions