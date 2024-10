Av sjefstrateg Christian Lie, Formue



Noen husker kanskje den berømte filmen fra 1989, med Michael J. Fox i hovedrollen, der hans fiende nr. 1 «Biff», får tilgang til fremtidige sportsresultater og blir rik ved å vedde på utfallet i forkant. Victor Haghani og James White fra kapitalforvaltningsselskapet Elm Street i London, ville teste ut om en investerings-variant, der forsøkspersonene fikk morgendagens finansnyheter servert i dag, ga dem forutsetninger for kortsiktig suksess som markedsspekulanter.

Forsøket var også et tilsvar på forfatteren og akademikeren Nassem Nicholas Talebs påstand på Twitter/X om at;

«I conjecture that if you gave an investor the next day’s news 24h in advance he would go bust in less than a year”.

.. og kommentaren på samme plattform fra tidligere toppsjef i Goldman Sachs, Lloyd Blankfein;

«This is one of those trading days where if you had the news in advance (above-expected CPI), you REALLY would have lost a lot of money”.

Utgangspunkt: 50 dollar og frie rammer

De 118 personene som ble valgt ut til studien var i hovedsak økonomi- og finansstudenter fra anerkjente universiteter. De fikk ikke vite på forhånd hva studien gikk ut på. Hensikten var å undersøke om studentene ved å få tilgang til forsiden av papirutgaven av Wall Street Journal kunne investere et fiktivt beløp i aksjer (S&P 500) og/eller obligasjoner (amerikansk statsobligasjon med 30 års løpetid) med suksess. Forsiden de fikk presentert var fra femten ulike datoer, fordelt på en forside for hvert av årene mellom 2008 og 2022.

For å gi deltagerne mulighet til virkelig å slå på stortromma dersom de ble overbevist om hvordan markedene ville utvikle seg, fikk de mulighet til å belåne det opprinnelig beløpet på 50 dollar opp til 50 ganger innsatsen. De fikk også anledning til å posisjonere seg for kursfall ved å innta såkalte «short-posisjoner». Med andre ord frie rammer til å kunne utnytte morgendagens nyheter til å gjøre lønnsomme investeringer i dag. Over en serie av 30 isolerte veddemål (aksjer + obligasjoner på 15 ulike tidspunkter tilbake i tid), ble porteføljeverdien med gevinst eller tap oppdatert i forkant av hvert nye veddemål.