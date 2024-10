Saken oppdateres i løpet av dagen.

Oljeprisen

Ved børsåpning blir et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 74,68 dollar, opp 0,3 prosent. Prisene gjorde et hopp på ettermiddagen tirsdag, etter meldinger om Irans angrep på Israel.

– Iran føler seg presset til å gjøre noe. Det er dette begge parter har sagt de ønsker å unngå. Det vil i så fall innebære en klar eskalering, sa Arctic-analytiker Ole Rikard Hammer til Finansavisen noen timer før angrepet var et faktum.

Aker BP åpner opp 2,4 prosent til 237,80 kroner og Vår Energi stiger 2,8 prosent til 34,63 kroner. Børslokomotivet Equinor åpner opp 3,3 prosent til 280,60, tross en nedjustering fra Barclays - imidlertid fra luftige 450 kroner, til 400 kroner.

Citigroup har i en analyse nedjustert kursmålet på Aker BP fra 270 til 230 kroner og Aker Solutions fra 54 til 47 kroner. Aker Solutions stiger om lag 1 prosent.

Les også – Hvis oljeproduksjon kommer i spill, vil USA komme på banen Iran forbereder et snarlig rakettangrep på Israel, og oljeprisen bykser. – Iran føler seg presset til å gjøre noe, sier Arctic-analytiker Ole Rikard Hammer.

Andre bevegelser

Scana åpner opp 6 prosent til 3,44 kroner etter at MIG Finance Namibia (Proprietary) Limited i en pressemelding meldte at selskapet har hyret inn Deutsche Bank for å fullføre finansieringen av budet på Scana. MIG la frem et bud på 4 kroner pr. aksje for en drøy måneds tid siden.

Les også Vil fullføre Scana-oppkjøp Namibiske MIG Finance har engasjert Deutsche Bank for å fullføre finansieringen av sitt Scana-bud. Et kritisk steg, mener styrelederen.

Kongsberg Gruppen stiger 2,9 prosent til 1.095,00 kroner etter urolighetene i Midtøsten. Aksjen har med det steget 4,6 prosent siden rakettangrepet ble meldt på ettermiddagen i går.

Stolt-Nielsen stiger 0,5 prosent etter å ha lagt frem tall før børsåpning mandag. Selskapet fikk et driftsresultat på 139,3 millioner dollar i regnskapsmessig tredje kvartal i år, mot 127,5 millioner i samme periode året før.

Telenor-aksjen stiger 0,4 prosent til 136,50 kroner etter at Carnegie hevet kursmålet på aksjen fra 151 til 162 kroner pr. aksje.

Salmon Evolution åpner ned 0,6 prosent til 6,88 kroner etter å ha lagt frem tall for slaktevolumet i tredje kvartal. Salmon Evolution hadde en stående biomasse på 2.582 tonn ved utgangen av september, og i tredje kvartal var slaktevolumet på 680 tonn.