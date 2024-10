Oppkjøpsnyheter løfter aksje

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.435,66 poeng, opp 0,8 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 75,45 dollar, opp 1,4 prosent, etter meldingen om at Iran har sendt raketter mot Israel. Equinor stiger 3,3 prosent til 280,75 kroner, Aker BP klatrer 3,1 prosent til 239,50 kroner mens Vår Energi stiger 3,3 prosent til 34,80 kroner.

– Iran føler seg presset til å gjøre noe. Det er dette begge parter har sagt de ønsker å unngå. Det vil i så fall innebære en klar eskalering, sa Arctic-analytiker Ole Rikard Hammer til Finansavisen noen timer før angrepet var et faktum.

Kongsberg Gruppen stiger 3,1 prosent til 1.097,00 kroner etter urolighetene i Midtøsten.

Scana stiger 4,1 prosent til 3,42 kroner etter at MIG Finance Namibia (Proprietary) Limited i en pressemelding meldte at selskapet har hyret inn Deutsche Bank for å fullføre finansieringen av budet på Scana. MIG la frem et bud på 4 kroner pr. aksje for en drøy måneds tid siden.

Carnegie har hevet kursmålet på Telenor fra 151 til 162 kroner. Aksjen faller likevel 0,2 prosent til 135,60 kroner.

Salmon Evolution er uforandret på 6,92 kroner etter at selskapet la frem tall for slaktevolumet i tredje kvartal. Salmon Evolution hadde en stående biomasse på 2.582 tonn ved utgangen av september, og i tredje kvartal var slaktevolumet på 680 tonn.

Stolt-Nielsen oppnådde rekordhøye rater i kjemikalietankfarten i sommer, men varsler at inntjeningen blir lavere i fjerde kvartal. Stolt-Nielsen fikk et nettoresultat på 99,2 millioner dollar etter inntekter på 732,8 millioner dollar i tredje kvartal. Det var noe svakere enn konsensusestimatene som lød på henholdsvis 102 og 739 millioner dollar, men bedre enn i samme tremånedersperiode i fjor. Selskapet har avvikende regnskapsår. Aksjen faller 2,3 prosent til 379,00 kroner.

Det spesialiserte investeringsselskapet Radforsk solgte 7,5 millioner aksjer i bioteknologiselskapet Nykode for 4,00 kroner stykket på fredag. Ifølge aksjonærtjenesten Holdings lastet Arne Fredly, Edvin Austbø, Øystein Stray Spetalen og fondet First Generator opp med aksjer for til sammen 16,7 millioner kroner. Aksjen stiger 2,2 prosent til 4,47 kroner.