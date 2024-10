Frykten øker på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 17.871,28 poeng, mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 42.103,34 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.695,48 poeng.

Oppdatert klokken 21:24 Dow Jones er opp 0,14 prosent, S&P 500 er opp 0,07 prosent mens Nasdaq er opp 0,25 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,80 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,5 prosent til 19,55.

Tirsdag kveld gikk Iran til angrep på Israel og sørget for at konfliktnivået i Midtøsten økte. Det skaper uroligheter i markedet og sender oljeprisen opp.

– Husk hva Warren Buffett sa: Det beste er å være forsiktig når de andre er grådige, og grådig når de andre er forsiktige, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Makro

Det ble skapt 143.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i september, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det høyeste antallet på tre måneder, og dessuten høyere enn ventet.

Jobbveksten var bredt basert, etter fem måneder med oppbremsing. Dessuten rapporteres det om sysselsettingsvekst i produksjonsindustrien for første gang siden april.