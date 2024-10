På Oslo Børs steg Equinor og Vår Energi 0,1 prosent, mens Aker BP falt 0,45 prosent.

Et byks for laks

Fem av dagens ti mest omsatte aksjer så rødt, inklusive Norsk Hydro som trakk ned 2 prosent. Men et lyspunkt torsdag var sjømatsektoren, der flere selskaper utmerket seg positivt.

Sjømatindeksen steg 1,8 prosent, og Bakkafrost bidro med 3 prosent oppgang etter en slakteoppdatering for tredje kvartal. Salmar la på seg 2,4 prosent, mens Mowi la på seg 0,7 prosent.

Alt annet likt forventer Pareto Securities ifølge TDN Direkt å oppjustere sine driftsresultatestimater for Bakkafrost med 8 prosent etter oppdateringen.

Beste sjømataksje ble likevel Atlantic Sapphire, som steg 44 prosent. Onsdag ble det kjent at emisjonen på 64 millioner dollar er garantert av et konsortium, inklusive Petter Stordalens Strawberry Capital, med 60 millioner dollar.

Rødt etter dobling

Blant tungvektere som utmerket seg for øvrig steg TGS nesten 5 prosent etter tildeling av en 4D-baselinje-streamerkontrakt sør i Atlanterhavet. Samtidig har analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets senket kursmålet fra 175 til 140 kroner, men gjentatt kjøpsanbefalingen.

BW LPG falt drøye prosenten, og korrigerte dermed litt ned etter markant oppgang de siste to dagene. SEB-analytiker Frederik Ness pekte overfor Finansavisen onsdag på et plutselig ratehopp for VLGC-skip.

– Ratene har bortimot doblet seg over natten. Jeg har ikke klart å finne grunnen til det, men det kan hende dette bare er starten på vintersesongen, sa han.

Norske Skog falt over 5 prosent etter at ABG Sundal Collier har nedgradert aksjen til hold – etter å ha ropt kjøp i fem år. Analytiker Martin Melbye mener gjelden har blitt ukomfortabelt høy.

Falt på emisjon

På taperlisten merker vi oss Lifecare, som falt nesten 11 prosent til 19,99 kroner etter å ha varslet en emisjon etter stengetid onsdag, der én million nye aksjer skal utstedes til kurs 20 kroner. Provenyet skal brukes til forskning og utvikling, samt investeringer i maskiner og utstyr.

I andre enden finner vi – foruten Atlantic Sapphire – EAM Solar som steg 34 prosent. Selskapet har innkalt til ekstraordinær generalforsamling der en utvidelse av egenkapitalen med 10-25 millioner kroner er blant forslagene.

Vi tar også med at Vow steg 2 over prosent etter innløsningen av en opsjon som utløser leveranse av utstyr til et cruiseskip for 14,5 millioner euro i 2026.