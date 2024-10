Antall førstegangssøkende på ledighetstrygd (initial jobless claims) var 225.000 i perioden i uken som endte 28. september, viser nye tall fra USAs arbeidsdepartement.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 220.000 trygdesøkere.

Uken før var antallet nye søkere på 218.000, den laveste noteringen på fire måneder. Dette tallet ble torsdag revidert opp til 219.000 personer.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.826.000 pr. 21. september, marginalt ned fra reviderte 1.827.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.834.000).

– Uvanlig situasjon

Marketwatch påpeker at det lave nivået av oppsigelser har hindret arbeidsledigheten fra å øke nevneverdig, til tross for et betydelig fall i sysselsettingen. Amerikanske bedrifter lar nå i hovedsak stillinger stå ubesatt når arbeidere bytter jobb, går av med pensjon eller slutter av andre årsaker.

«USA opplever en uvanlig «low hiring-low firing»-situasjon som sannsynligvis ikke kan vare. Likevel, med at Federal Reserve kutter rentene, er det mer sannsynlig at sysselsettingen vil ta seg opp igjen neste år da lavere lånekostnader gir økonomien et løft», heter det.

610.000 jobber borte

Torsdag viser også tall fra det private arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas at USA-baserte selskaper i september kunngjorde planer om å kutte 72.821 stillinger, 4 prosent færre enn i august – og opp 53 prosent fra september i fjor.

Hittil i år har amerikanske bedrifter varslet kutt av 609.242 jobber, 0,8 prosent flere enn i på samme tid i fjor. For første gang i år er dermed jobbkuttene høyere enn i samme periode i fjor.

– Vi er nå ved et vendepunkt, der arbeidsmarkedet enten kan stagnere eller stramme seg til. Det vil ta noen måneder før rentenedgangen påvirker arbeidsgivernes kostnader og forbrukernes sparekonti. Privat forbruk er ventet å øke, noe som kan gi økt etterspørsel etter arbeidere i forbrukerrettede sektorer, uttaler direktør Andrew Challenger i en kommentar.

«Månedens viktigste»

Torsdagens jobbtall er en forsmak på fredagens arbeidsmarkedsrapport fra US Labor & Statistics. «Non-farm payrolls» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA – omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall.

Konsensus peker mot en sysselsettingsvekst på 140.000 i september, noe som i så fall vil være bittelitt ned fra 142.000 i august. Arbeidsledighetsraten er ventet inn uendret på 4,2 prosent.

August-sysselsettingen på 142.000 var for øvrig svakere enn ventede 160.000.

Onsdag viste tall fra ADP Employer Services at sysselsettingen i privat sektor i USA steg med 143.000 jobber i september – flere enn ventet.