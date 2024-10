Berenberg oppgraderer nå Borregaard fra hold til kjøp, og løfter samtidig kursmålet til 225 kroner. Aksjen styrkes 1,33 prosent til 198,60 kroner.

I rødt

Øverst på taperlisten troner Atlantic Sapphire med et fall på 17,45 prosent til 0,22 kroner. Selskapet meldte søndag kveld at det ble tegnet 5.011.335.054 aksjer i fortrinnsrettsemisjonen, og 1.405.664.947 aksjer tildeles dermed garantistene som en del av deres garantiforpliktelser. Totalt tildeles 6.417.000.001 aksjer, som gir et bruttoproveny på 60 millioner dollar.

Lerøy Seafood melder mandag at de slaktet mindre i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen er ned 1,08 prosent til 50,45 kroner.

Konkurs

Circa Group har nå gitt opp håpet om å skaffe tilstrekkelig kapital, og meldte i natt at de har besluttet å begjære konkurs i Oslo Tingrett.

Største aksjonær er Norske Skog, som eier en fjerdedel av selskapet, og aksjen stiger 2,02 prosent til 32,40 kroner.

Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud og analytiker Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets var tilbake i 2021 svært positive til selskapet. I deres tidligere analyse var det snakk om et kursmål på 32 kroner, med potensialet for en 10-dobling på sikt.

«Circa klikker alle kriteriene for en ten-bagger», uttalte Næss til Finansavisen da.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 1,42 prosent til 79,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,82 prosent til 75,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Markedet er ifølge TDN Direkt nå i en «ventemodus», mens aktører venter på klarhet over utviklingen i Midtøsten. ANZ Research skriver imidlertid i en oppdatering at til tross for oppgangen i oljeprisen forrige uke, vil effekten av konflikten på oljeforsyningen være relativt liten.

«Vi ser et direkte angrep på Irans oljeanlegg som den minst sannsynlige reaksjonen blant Israels alternativer. (…) Dessuten har vi sett en redusert effekt av geopolitiske hendelser på oljeforsyningen. Dette har ført til at en betydelig mindre geopolitisk risikopremie har blitt brukt på oljemarkedene de siste årene, og Opecs syv millioner fat pr dag ledig kapasitet gir en ytterligere buffer», heter det, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,35 prosent til 288,25 kroner, mens Aker BP er ned 0,08 prosent til 245,90 kroner. Vår Energi styrkes 0,91 prosent til 36,63 prosent.