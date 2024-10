Mandag morgen la regjeringen frem statsbudsjettet for 2025. Der kom det frem at de vil innføre exitskatt basert på forslaget som ble lagt frem i slutten av mars.

Minimumsbeløpet det skal beregnes exitskatt for økes samtidig fra 500.000 til 3 millioner kroner. Dette gjøres som et bunnfradrag.

– Det ser ikke ut pr. nå at det er nok. Vi hadde ønsket å ikke ha noen endring på exit-skatten i det hele tatt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Finansavisen.

Videre sier han at da forslaget først ble lagt frem, hadde de klare innvendinger mot exitskatten.

– Nå kan det være at noe er blitt tatt hensyn til, men i det store og hele er det fortsatt en skatt som vil gjøre det vanskelig å være gründer, samt vanskelig å tiltrekke seg kompetanse til Norge. Dette er ikke svaret på det store utfordringene vi har sett i Norge de siste årene, sier han videre.

Almlid holder samtidig fast ved at hele forslaget burde reverseres.

– Det kunne vært gjort noen justeringer så det hadde vært enda bedre, men i utgangspunktet burde dette ikke vært lagt på bordet. Det var endringer som vi ikke ønsket, og spesielt gründermiljøene har vært veldig kritiske til det vi har sett.

– For mye oljepengebruk

Videre sier Almlid at han synes statsbudsjetter for neste år er «altfor ekspansivt».

– Det er for mye oljepengebruk. Offentlig sektor vokser fortsatt, og det burde den ikke ha gjort. Det burde ha vært en mindre offentlig sektor, og vi hadde gjerne sett at det kom en del reformer nå som hadde fått ned offentlig pengebruk, sier han.

Han foreslår blant annet en reform innenfor sykelønnsordningen og folketrygden.

– Vi mener også at en del av avgiftslettelsene ikke har vært nødvendige å komme med. Vi er veldig overrasket over at når man har et budsjett med så mye penger, så har man ikke funnet rom for å kutte eierbeskatningen.

– Formueskatten og utbytteskatten burde ha vært kuttet vesentlig.