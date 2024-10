Det blir ikke dødsskatt

Hvis far flytter til Sveits og dør med latent exitskatt ønsket regjeringen i mars at denne exitskatten skulle forfalle umiddelbart. Etter massiv kritikk har regjeringen nå trukket dette forslaget tilbake.

– Hvis skatteyter bosatt i utlandet faller fra, utløses nå ikke exitskatten likevel for arvingene hjemme i Norge, sier skatteadvokat Espen Ommedal i Thommessen.

– Arvinger bosatt i Norge vil ikke få exitskatt. Arvinger bosatt i utlandet trer inn i avdødes utflyttingsskatteposisjon, sier Ommedal.

Ikke automatisk betaling ved død

Forslaget fra mars i år der nordmenn som dør i utlandet skulle få umiddelbar exitskatt, er åpenbart funnet urimelig av regjeringen. Det ville dermed medføre at arvinger måtte betale exit-skatten i sin helhet selv om aksjene skatten var knyttet til ikke var realisert, og uavhengig av om de selv ville flytte tilbake til Norge.

Nå har regjeringen innsett at aksjer som arves av arvinger bosatt i Norge er bragt tilbake til Norge, og følgelig ikke er gjenstand for exitskatt. Barn som er bosatt i utlandet får imidlertid den samme betalingsplanen som arvelater.

– Hvis barna likevel skulle velge å flytte hjem innen 12 år, bortfaller skatten. Det å dø innebærer ikke umiddelbar betaling, sier Ommedal.

Global minimumsskatt

Regjeringen holder selskapsskattesatsen fast på 22 prosent. Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent bortfaller fra 1. januar, som tidligere varslet.

– Dette er vel en av de minst fortsatte og mest feilslåtte skattene Støre regjeringen innførte, sier Ommedal.

Han legger til at det ellers er helt marginale endringer i skattene for inntekter under 1 million kroner.

– Det viktigste skatteforslaget i statsbudsjettet handler om at exit-skatten ikke forfaller ved død. Det opprinnelige forslaget var åpenbart feilaktig, sier Ommedal.

– Videre viktig at verdifall på aksjer stillet i sikkerhet ikke trigger betaling. Imidlertid vil utbytteutdelinger fra i dag trigge betaling, noe som er klar innstramming, sier han.

Han legger til at regjeringen innfører siste del av Pillar II som omhandler global mimumsskatt. Skatefordelingsregelen UTPR innføres fra 1. januar 2025.