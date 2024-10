Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,64 prosent til 1.440,10 poeng. Den var omtrent flat rett før klokken 12.

Brent-olje for levering i november er opp 2,2 prosent til 79,77 dollar fatet, mens WTI-oljen for levering i oktober er opp 2,6 prosent til 76,34 dollar fatet.

Ørsted inntog

Equinor kjøper 9,8 prosent av havvindselskapet Ørsted. Aksjen omsatte for cirka 290 kroner før nyheten, men koster nå 278,35 kroner, ned 3,1 prosent for dagen.

-Havvindindustrien står nå overfor noen utfordringer, men vi er overbevist om at sektoren vil komme styrket gjennom disse, og at havvind vil spille en avgjørende rolle i energiomstillingen, sier konsernsjef Anders Opedal.

Rally i flyaksjer

I statsbudsjettet for 2025 er noe av flypassasjeravgiften kuttet. Denne avgiften inneholder to viktige komponenter: den såkalte «lave satsen» – som gjelder for reiser i Norge eller Europa, kuttet fra 85 til 60 kroner pr. passasjer. Den høye satsen – for reiser i resten av verden – økes fra 332 til 342 kroner.

Samtidig har Norse Atlantic levert historiske tall på morgenkvisten; kabinfaktor på 86 prosent for september måned.

De fraktet også 146.688 passasjerer, en økning på 9 prosent. Norse-aksjen fyker opp 9,0 prosent til 2,15 kroner.