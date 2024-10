Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Gårsdagens største nyhet var statsbudsjettet for 2025 . Regjeringen innfører nå den sterkt kritiserte exitskatten, og minimumsbeløpet det skal beregnes skatt for økes fra 500.000 til 3 millioner kroner. Dette gjøres som et bunnfradrag.

– Utfordringen er at reglene antakelig går for langt siden en ønsker å beskatte ikke realiserte gevinster før aksjene har blitt solgt, noe tysk Høyesterett har slått ned på, sier skatteadvokat Daniel Herde i Deloitte.

Han påpeker at endringene i norsk utflyttingsskatt kan være EØS-stridig.

Equinor kjøper 10 prosent av den danske havvindgiganten Ørsted.

Forvalter Jan Petter Sissener er kritisk til aksjekjøpet, og stiller seg tvilende til om Equinor kan aksjemarkedet bedre enn investorene.

– Det hadde vært fint hvis Equinor kunne flagge hva intensjon egentlig er, hvis ikke er det helt på trynet å bruke 30 milliarder på aksjer i Ørsted, sier forvalter Jan Petter Sissener.

På lederplass kommenterer Trygve Hegnar statsbudsjettet. Han mener alle burde fått skikkelig med skattelettelser i neste års budsjett.

«Når det gjelder skatt for «menigmann» i budsjettet, har Vedum lagt seg på en merkelig linje. Null fremstillles som positive tall. Tjener man mellom 250.000 og en million kroner, får man en skattelettelse på mellom 200 og 400 kroner i året. Null skattelettelse på inntekt, og vi har ikke hørt om annet enn skattelettelser i flere måneder. Nei, det er ikke en spøk», skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

UK: BRC detaljhandel september, kl. 01.01

Japan: Driftsbalanse august, kl. 01.50

Australia: NAB bedriftstillit september, kl. 02.30

Australia: RBA referat rentemøte, kl. 02.30