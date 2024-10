Oslo Børs ned 1,3 prosent: Tungt fall for shippingvinner

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt tirsdag 1,28 prosent til 1.424,05. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,5 milliarder kroner.

Oljeprisene bidro til fallet. November-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 3,9 prosent til 77,80 dollar fatet – og ned fra 79,30 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen falt 3,9 prosent til 74,10 dollar pr. fat.

Equinor falt nye 2,2 prosent til 271,25 kroner, etter at kjøpet av 9,8 prosent i danske Ørsted utløste et kursfall på hele 3,4 prosent mandag. Aker BP falt 3,9 prosent til 236,70 kroner, mens Vår Energi endte ned 3,7 prosent til 35,33 kroner.

Höegh Autoliners la tirsdag frem en månedsoppdatering som viste at bilskipsrederiet fraktet 1,1 millioner kubikkmeter til en brutto fraktrate på 100,50 dollar pr. kvadratmeter i september. Konsernsjef Andreas Enger melder om fortsatt sterk kundestøtte, men aksjen falt 5,1 prosent til 129,50 kroner. Fortsatt er den imidlertid opp rundt 40 prosent i 2024.

I ettermiddagshandelen ble det omsatt en post på hele 4,25 millioner aksjer til en kurs på 129,00 kroner, som bidro til at Höegh-aksjen var Oslo Børs' nest mest omsatte tirsdag.

Norsk Hydro falt 4,5 prosent til 66,04 kroner. Yara , som denne uken er vraket fra DNB Markets' anbefalte portefølje, endte ned 1,8 prosent til 341,10 kroner. DNB falt 0,1 prosent til 217,00 kroner, tross flere nye kursmålsoppjusteringer.

TGS falt 5,5 prosent til 98,65 kroner, tross det som ifølge analytikere var en mer eller mindre nøytral markedsoppdatering. Her fremgikk det at utnyttelsen var på 77 prosent i tredje kvartal, som riktignok anses som «soft» blant analytikerne.

Kongsberg Gruppen var blant de mest omsatte aksjene med oppgang – den endte opp 1,5 prosent til 1.098,00 kroner.

Norsk Titanium steg 3,8 prosent til 2,17 kroner. Arctic Securities har tatt opp dekning aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 3,50 kroner. Fra mandagens sluttkurs på 2,09 kroner tilsier det en oppside på nær 70 prosent. «Vi mener dagens aksjekurs priser en for lav sannsynlighet for suksess,» sier analytiker Jeppe Baardseth.

Norwegian steg 1,2 prosent til 11,82 kroner. Mandag trakk Barclays frem aksjen som en av sine favoritter i en sektoroppdatering, med en kjøpsanbefaling og en kursmålsoppjustering fra 15,25 til 16,00 kroner.

Akobo Minerals steg 6,4 prosent til 1,90 kroner. Gullgruveselskapet har nå produsert sin første gullbarre – på 1,4 kilo – fra Segele-gruven i Etiopia.