Sisseners favorittaksjer i oktober

September var en volatil måned for Sissener Canopus, hvor fondet falt 1,4 prosent med en gjennomsnittlig markedseksponering på 82 prosent. Måneden var preget av en rekke bemerkelsesverdige økonomiske og politiske utviklinger, som rentekutt i USA og stimulansepakker i Kina.

For Canopus, forvaltet av Jan Petter Sissener, var det selskapene Siemens Energy, Cameco og Schibsted som leverte best avkastning i september.

«Vi har tidligere diskutert vårt strukturelle syn rundt den manglende kapasiteten i det europeiske strømnettet og mulighetene dette byr på. Siemens Energy er godt posisjonert til å kapitalisere på dette, noe stadig flere får øynene opp for», skriver Sissener i sin månedsrapport.

– Vi ser på kursfallet som overdrevet

Nordic Semiconductor var et av selskapene som påvirket avkastningen til fondet negativt i september, da selskapet opplevde et kraftig kursfall mot slutten av måneden i forbindelse med en kapitalmarkedsdag.

«Nordic presenterte i våre øyne en solid strategi og ambisjon rundt videre vekst, produktutvikling og hvordan de skal skape bedre lønnsomhet i løpet av de neste fire til fem årene, men det var selskapets kommentarer rundt omsetningsvekst i 2025 som skapte usikkerhet», skriver fondet videre.

«Vi ser på fallet i aksjekursen som overdrevet, og mener at selskapet går en meget spennende tid i møte med nye produkter innenfor flere segmenter enn Bluetooth, samt at vi vil se et bedre sluttmarked», fremgår det i rapporten.

Økt nedsidebeskyttelse

Fondets portefølje er tungt posisjonert i energisektoren med en vekting på 28 prosent. Dette forsterket den negative avkastningen i september ytterligere etter ryktene om at Saudi-Arabia planlegger å øke oljeproduksjonen, som medførte at oljeprisen falt tilbake og dro med seg energirelaterte aksjer.

I skrivende stund har oljeprisen falt kraftig, men Sisseners fond mener at den globale oljeetterspørselen vil holde seg på dagens nivåer i lang tid fremover.

Likevel tar Sissener forbehold om nedgang og legger på noe mer nedsidebeskyttelse i tiden fremover.



Canopus tar shortposisjoner i energisektoren, og har blant annet dunket ut TotalEnergies som sin tredje største long-posisjon med Orkla.

«I påvente av statsbudsjetter og valget i USA har vi allikevel valgt å legge på noe mer nedsidebeskyttelse. Opsjonene er strukturert slik at Canopus får med seg oppsiden i aksjene vi eier, samtidig som vi er delvis beskyttet mot en eventuell nedside i det brede markedet», fremgår det i rapporten.