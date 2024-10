Hovedindeksen på Oslo Børs har en positiv utvikling fredag. Klokken 14 stiger indeksen 0,2 prosent til 1.446 poeng.

Novemberkontrakten på et fat med nordsjøoljen Brent faller 0,9 prosent til 78,70 dollar pr. fat. Oktoberkontrakten på WTI-oljen faller 0,9 prosent til 75,20 dollar fatet.

Equinor-aksjen stiger 0,5 prosent, mens Aker BP stiger 0,1 prosent. Vår Energi stiger 1,5 prosent.

Bevegelser

Nekkar melder fredag et dets heleide datterselskap Syncrolift er blitt tildelt en kontrakt fra Forsvarsbygg --for levering av en skipsheis til Haakonsvern i Bergen. Inkludert blant annet oppfølging og vedlikehold er den samlede kontraktsverdien på 205 millioner kroner.

Nekkar-aksjen stiger 3,2 prosent.

Pareto Securities har kommet med en ny oppdatering på Subsea 7, hvor kjøpsanbefalingen gjentas. Pareto ser en oppside på 25 prosent, til tross for at aksjen allerede har steget 23 prosent så langt i år. Kursmålet settes til 230 kroner.

Fredag stiger Subsea 7-aksjen med 1,5 prosent, til 185 kroner pr. aksje.

Kid-aksjen faller 2,3 prosent etter Finansavisen fredag kunne melde om at enda flere investorer selger seg ned i selskapet. Tidligere har navn som Harald Espedal og Egil Stenshagen begynt nedsalget.

Fredag viser Finansavisens Bjellesautjeneste at Peter Hermanrud og Egil Dahl også trekker ut kapital av selskapet.

Kid-aksjen faller 2,3 prosent fredag.

Analyseselskapet Investtech opererer med en egen hold-deg-unna-portefølje. Denne uken ble Nel tatt inn i porteføljen. Aksjen har vært inn før, men fordi kursen lenge har ligget i en fallende trendkanal på lang sikt er Investtech pessimistiske på vegne av Nel-aksjen.

Nel-aksjen faller 2,2 prosent fredag.

Ellers raser Western Bulk Chartering-aksjen 13,4 prosent, etter at selskapet torsdag kveld meldte at det ikke ville utbetale noe utbytte for tredje kvartal.

«Etter sommeren hadde konsernet en betydelig long-posisjon, primært i tonnasje posisjonert i Atlanterhavsbassenget. Det forventede sesongmessige oppsvinget i Atlanterhavsbassenger ble imidlertid ikke realisert», heter det.

Ellers har toppsjefen i BerGenBio, Martin Olin, tatt hatten sin og gått fra det kriserammede selskapet. Siden nyttår er aksjen ned over 60 prosent. Markedet likte ikke Olins exit, og aksjen sendes ned ytterligere 9,5 prosent fredag.

Dårlig nytt er det også for EAM Solar som på torsdag meldte at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano. Rettsprosessen er knyttet til kjøpet av 31 solkraftverk i Italia i 2014.

Etter å ha steget 131 prosent på torsdag, faller aksjen fredag. Klokken 14 er aksjen ned 12,8 prosent.

Aksjen på Oslo Børs med høyest omsetning på fredag er Treasure, med en omsetning på over 300 millioner kroner. Storaksjonær Wilh. Wilhelmsen har på fredag kjøpt drøyt 4 millioner aksjer til en kurs på 28,50 kroner, og eier nå totalt 80,64 prosent av selskapet.

Treasure-aksjen stiger 2,2 prosent.