Japans nye statsminister, Shigeru Ishiba, sier at han ikke ville gripe inn i pengepolitiske saker da sentralbanken, Bank of Japan (BoJ), har som mandat å oppnå prisstabilitet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

«Uansett hva regjeringen måtte ha å si, så tar Bank of Japan uavhengige valg om sin politikk», sa den japanske statsministeren under en pressekonferanse lørdag morgen i forbindelse med valget av ny nasjonalforsamling i slutten av oktober.

I slutten av september valgte Japans regjeringsparti ny leder etter statsminister Fumio Kishidas avgang, og Shigeru Ishiba ble landets nye statsminister.

Dagen etter han tiltrådte overrasket han markedet ved å si at økonomien ikke var klar for flere renteøkninger, noe som ifølge Reuters virket som en helomvending fra hans tidligere uttalelser.

Kommentarene førte til at landets valuta svekket seg mot dollaren, samtidig som at det skapte tvil om hvor agressiv BoJ ville være med å heve renten.

Nikkei i Japan falt over fire prosent første handelsdag etter at Ishiba ble valgt som ny statsminister.

Usikkert rentebilde

Sentralbanken i Japan overrasket mange da de i slutten av juli hevet styringsrenten til 0,25 fra et intervall på 0–0,1 prosent, bare fire måneder etter å ha gått fra negative renter. Samtidig signaliserte sentralbanksjef Kazuo Ueda at det kunne komme jevne renteøkninger de kommende årene, noe markedet ikke likte.

For kort tid etter opplevde Japan en stor uro i finansmarkedene, som førte til at yenen steg kraftig mot den amerikanske dollaren, og Tokyo-børsen fikk sitt største fall på 37 år.

Ifølge Reuters sier analytikere at til tross for at politikken i landet neppe vil påvirke det langsiktige grunnlaget for renteøkninger, er det usikkerhet rundt Ishibas holdning til pengepolitikken. Samtidig kan utfallet av valget i oktober påvirke sentralbankens beslutning om hvor raskt de skal øke lånekostnadene.