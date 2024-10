Nytt rekordkvartal for BlackRock

For tredje kvartal på rad kan verdens største kapitalforvalter, BlackRock, melde om rekordhøy forvaltningskapital, som steg til 11.480 milliarder dollar, opp fra 9.100 milliarder dollar samme kvartal i fjor. Det er også opp fra 10.650 milliarder i andre kvartal.

Til sammenligning utgjør dette 122.785 milliarder norske kroner – over seks ganger så mye som det norske oljefondet, som denne uken bikket 19.000 milliarder kroner.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters registrerte BlackRock 160 milliarder dollar i langsiktig nettotegninger i tredje kvartal, mens totale netto innskudd utgjorde rekordhøye 221,18 milliarder dollar i kvartalet. Dette er opp fra 2,57 milliarder dollar samme periode i fjor. Samtidig investerte kundene 62,74 milliarder dollar i BlackRocks renteprodukter.

Ifølge Reuters er mye av veksten drevet av en ny optimisme for en myk landing i den amerikanske økonomien.

BlackRock-aksjen steg over tre prosent fredag, og er opp 18 prosent så langt i år. Det er likevel lavere enn indeksen S&P 500, som er opp over 21 prosent.

Ser ingen landing

I slutten av september slo Federal Reserve til med et rentekutt på 50 basispunkter, og varslet ytterligere kutt frem mot nyttår. Pengemarkedet antyder en tredjedels sjanse for enda et dobbeltkutt i november, og samlede kutt på 190 basispunkter innen utgangen av neste år.

Konsernsjefen i BlackRock, Larry Fink, mente markedet tok feil.

«Jeg ser ingen landing. Mengden av lettelser som ligger inne i forward-kurven er helt vill. Jeg tror det er rom for lettelser, men ikke så mye som markedet antyder», sa Fink i et TV-intervju med Bloomberg under Berlin Global Dialogue 2024-konferansen.

Sentralbanksjefen gjentok også sin tro på at inflasjonen vil nærme seg det langsiktige målet på 2 prosent.