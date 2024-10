For snart to uker siden slo Federal Reserve til med et rentekutt på 50 basispunkter, og varslet ytterligere kutt frem mot nyttår. Pengemarkedet antyder en tredjedels sjanse for enda et dobbeltkutt i november, og samlede kutt på 190 basispunkter innen utgangen av neste år.

– Ser ingen landing

Konsernsjef Larry Fink i BlackRock, verdens største kapitalforvalter, mener markedet tar feil.

– Jeg ser ingen landing. Mengden av lettelser som ligger inne i forward-kurven er helt vill. Jeg tror det er rom for lettelser, men ikke så mye som markedet antyder, sier Fink i et TV-intervju med Bloomberg under Berlin Global Dialogue 2024-konferansen.

BlackRock-sjefen forklarer sitt syn med at det meste av politikken som føres fra Washington akkurat nå er mer inflasjonsdrivende enn deflasjonsdrivende. Fed-sjef Jerome Powell signaliserte nylig at sentralbanken vil senke rentene «over tid», og fremhevet at amerikansk økonomi fortsatt står på solid grunn.

– Historisk lav risiko

Sentralbanksjefen gjentok også sin tro på at inflasjonen vil nærme seg det langsiktige målet på 2 prosent.

– Det finnes deler av økonomien som sliter, men også deler som gjør det veldig bra. Vi bruker for mye tid på å fokusere på segmentene som går dårlig, fortsetter BlackRock-sjef Fink overfor nyhetsbyrået.

Fink erkjenner ifølge Bloomberg at aksjeprising og geopolitikk utgjør potensielle utfordringer, men påstår likevel at markedet ikke står overfor noen systemisk risiko og at selskapsinntjeningen vil holde seg god.

– Med ekspansjonen av globale kapitalmarkeder vil jeg hevde at risikospredningen er bedre enn noen gang før. Det er faktisk mindre systemisk risiko i dag enn noensinne tidligere, sier han til Bloomberg.