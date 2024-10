Finansgiganter til værs på Wall Street etter nye tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen og S&P 500 gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones faller 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,05 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,6 prosent til 19,58.

«Det var ingen tunge amerikanske nøkkeltall i går, og markedet ser nå mer mot rapporteringssesongen hvor særlig banksektoren er i fokus, men også andre tunge aktører, som Netflix», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Finansrally

Finansgigantene Goldman Sachs, Bank of America, Charles Schwab og Citigroup har lagt frem kvartalstall som blir meget godt mottatt på Wall Street. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjene henholdsvis 3,2 prosent, 3,1 prosent, 6,4 prosent og 1,6 prosent.

Boeing

Ifølge CNBC planlegger Boeing å hente minst ti milliarder dollar gjennom utstedelse av nye aksjer. Ledelsen utelukker ikke at de vil hente opptil 25 milliarder dollar i form av aksjer eller gjeld de neste tre årene.

Fredag forrige uke meldte Boeing at det vil kutte 10 prosent av arbeidsstyrken, eller rundt 17.000 personer. Aksjen stiger 0,9 prosent i åpningsminuttene.

Makro

Den såkalte New York Empire State Manufacturing-indeksen, som reflekterer stemningen blant industriledere i New York, har i oktober falt til minus 11,9 poeng, fra pluss 11,5 måneden før, ifølge Federal Reserve Bank of New York. Dette er den verste målingen siden mai, og betydelig dårligere enn forventningene på pluss 3,8.