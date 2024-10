Kongsberg Gruppen på all-time high – EAM Solar opp over 500 prosent siste uken

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.438,27 poeng, ned 0,8 prosent.

Nordsjøoljen ble omsatt for 73,73 dollar ved stengetid, ned 4,8 prosent. Oljeprisene falt markant i går kveld etter at en artikkel i Washington Post hevdet at Netanyahu, statsminister i Israel, sa til Biden at Israel vil unngå iranske olje- og atommål.

«Markedet ser på dette som en betydelig de-eskalering, og krigspremien i oljeprisen fordamper», skrev Goldman Sachs i en morgenbriefing.

Tung dag for energi

Equinor falt 3,2 prosent til 265,65 kroner, Aker BP endte ned 3,7 prosent til 230,50 kroner, og Vår Energi falt 3,5 prosent til 34,77 kroner.

Sistnevnte har utnevnt Carlo Santopadre som ny finansdirektør, og 1. desember tiltrer Eni-veteranen.

Oslo Energy Index endte ned 3,3 prosent.

Rally etter Finn-melding

Schibsted A-aksjen steg 5,5 prosent til 347,20 kroner.

Finn skal implementere en ny prisstruktur fra 1. januar. Et av tiltakene er at annonseringen av en billig leilighet på Finn kan bli rimeligere, mens boliger i luksussegmentet kan bli dyrere.

– Hensikten med den nye modellen er at prisen for å annonsere boligen i større grad skal reflektere prisen på selve boligen, sier analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets.

ABG Sundal Collier anslår at innføringen vil kunne løfte Schibsteds driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) med rundt 5 prosent.

Krakk

Arctic Bioscience falt hele 77,7 prosent til 2,90 kroner. Selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis har ikke vist noen signifikant effekt 6 måneder inn i fase-2-studien.

– At selskapet holder på å gå tom for penger, kombinert med at det er veldig stor usikkerhet rundt om teknologien har noen effekt, gjør at ting ser veldig dårlig ut, sier DNB-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.

Solid dag for flyaksjer

Norse Atlantic vurdere oppsigelser i Arendal da «lave kostnader er en viktig del av vår strategi», sa Philip Allport.

Norse-aksjen steg 7,0 prosent til 1,72 kroner, mens Norwegian steg 1,3 prosent til 12,50 kroner.

Mowi meldte tirsdag morgen om rekordhøyt slaktevolum i tredje kvartal. Operasjonelt driftsresultat endte i perioden på cirka 173 millioner euro, mot et ventet resultat på 178 millioner. Aksjen steg 1,2 prosent til 196,60 kroner.

All time-high

Kongsberg Gruppen endte på 1.131 kroner, opp 1,25 prosent. Dermed ble all-time high et faktum, da forrige all-time high sluttkurs var 1.122 kroner.

EAM Solar fortsetter den nylige himmelferden; tirsdag endte aksjen opp 38,6 prosent til 5,8 kroner. aksjen er opp 528,57 prosent den siste uken.