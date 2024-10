Rødt på Wall Street – AI-aksjer faller i fleng

Nasdaq faller 1,14 prosent til 18.290 poeng, S&P 500 er ned 0,8 prosent til 5.813 poeng, og Dow Jones er ned 0,67 prosent til 42.778 poeng.

Brent for levering i desember er ned 4,5 prosent til 74,05 dollar, WTI er ned 4,7 prosent til 70,41 dollar.

Den amerikanske tiåringen er på 4,043 prosent, mens toåringen er på 3,948 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,5 prosent til 20,20 poeng.

Tek-fall

Nvidia faller 5 prosent til 131,1 dollar. Bloomberg rapporterte før åpning at USA vurderer å begrense AI-brikker fra Nvidia og AMD til enkelte land, særlig Midtøsten og nærmere bestemt Persiabukta.

Kildene til Bloomberg melder at «vurderingene er ennå i tidlige stadier og fortsatt fleksible (...) ideen har fått økt støtte den siste tiden».

AMD faller 5,2 prosent til 156,70 dollar.

ASML faller 17 prosent til 724,60 etter å levert svakere tall enn ventet.

«På grunn av en teknisk feil ble informasjon om resultatene for 3. kvartal ved en feiltakelse publisert tidligere i dag på deler av vår nettside», skriver ASML.

Semiconductor-indeksen (SOX) er ned 4,81 prosent.

Stor undersøkelse

Bank of Americas månedlige «Global Fund Manager Survey» ble publisert i dag og viser «den største økningen i investorenes optimisme siden juni 2020 på grunn av Fed-kutt, Kina-stimulus og myk landing».

I rapporten kom det også frem «den største økningen i global aksjeallokering siden juni 2020 (netto 31 prosent overvekt) mot en rekordnedgang i obligasjonsallokeringen (fra 11 prosent overvekt til 15 prosent undervekt)».

Kvartalsrush for banker

Goldman Sachs (-0,3 prosent), Bank of America (1,90 prosent), Charles Schwab (8,29 prosent) og Citigroup (-2,4 prosent) har lagt frem kvartalstall, som i første omgang ble positivt mottatt av markedet. I 19:30-tiden er stemningen noe dårligere.

I et forsøk på å redde likviditeten skal Boeing hente 10 milliarder dollar (108 milliarder kroner). Aksjen stiger 2,10 prosent til 152,1 dollar.

Makro

New York Empire State Manufacturing-indeksen, som reflekterer stemningen blant industriledere i New York, har i oktober falt til minus 11,9 poeng, fra pluss 11,5 måneden før, ifølge Federal Reserve Bank of New York. Dette er den verste målingen siden mai, og betydelig dårligere enn forventningene på pluss 3,8.