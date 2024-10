Elbilkrakk på New York-børsen - chipselskaper viser styrke

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 18.525,98 poeng, mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 43.214,59 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.873,92 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 19,28.

Ved 20:30-tiden er oppgangen dempet noe. Nasdaq er opp 0,19 prosent, Dow Jones er opp 0,27 prosent, og S&P 500 er opp 0,05 prosent.

Lucid Group

Den amerikanske elbilprodusenten Lucid Group varslet onsdag 765-790 millioner dollar i tap på driften i tredje kvartal, sammenlignet med LSEG-konsensus som ifølge Reuters pekte mot 751,65 millioner dollar i minus.

Pengene fortsetter altså å renne ut for Lucid, som tapte 730 millioner dollar på driften i årets første kvartal og fulgte opp med nye 787 millioner dollar i andre kvartal.

Nå vil selskapet utstede over 262 millioner nye aksjer, i tillegg til at majoritetsaksjonæren – Saudi-Arabias statlige investeringsfond PIF – vil tegne nesten 375 millioner aksjer i en rettet emisjon.