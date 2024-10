ESB kutter rentene for tredje gang

Den europeiske sentralbank (ESB) har torsdag besluttet å senke styringsrenten – refirenten – fra 3,65 til 3,40 prosent. Videre er innskuddsrenten senket fra 3,50 til 3,25 prosent, og den marginale utlånsrenten er satt ned fra 3,90 til 3,65 prosent.

På forhånd var det ventet kutt på 25 basispunkter for alle de tre rentene, ifølge Trading Economics.

I en Bloomberg-undersøkelse blant 65 økonomer har samtlige ventet rentekutt fra ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde torsdag.

I pressemeldingen peker ESB på at særlig kuttet av innskuddsrenten er basert på sentralbankens oppdaterte vurdering av inflasjonsutsikter og dynamikken i den underliggende inflasjonen.

«Den innkommende informasjonen om inflasjon viser at den disinflasjonære prosessen er godt i rute. Inflasjonsutsiktene er også påvirket av nylige nedsideoverraskelser i indikatorer for økonomisk aktivitet,» heter det.

Ny ordlyd om inflasjonen

Tidligere torsdag kom reviderte tall for inflasjonen i eurosonen i september. Her ble totalinflasjonen nedjustert til 1,7 prosent, fra tidligere rapporterte 1,8 prosent, mens det var ventet at den ville bli holdt uendret på 1,8. I august var inflasjonen i eurosonen 2,2 prosent.

Torsdag ettermiddag følger ESB opp med å varsle at inflasjonen ventes å øke de neste månedene, før den igjen faller ned mot inflasjonsmålet på 2 prosent «i løpet av neste år».

Tidligere har ordlyden fra sentralbanken vært at inflasjonen vil falle mot målet i løpet av andre halvår neste år.

Les også – Kan holde tilbake på rentekuttene Økonomer venter at inflasjonen vil bli høyere enn ESBs mål på mellomlang sikt.

Videre lyder det fra ESB at sentralbanken vil holde rentene restriktive nok så lenge det trengs for at inflasjonen returnerer til målet på mellomlang sikt, og at den vil fortsette å følge en dataavhengig tilnærming, møte for møte.

Tidligere denne uken har en undersøkelse presentert av det tyske Ifo-instituttet også vist at inflasjonen i eurosonen ventes å nå 2,6 prosent i år.

«På grunn av disse stagnerende inflasjonsforventningene kan sentralbanker holde tilbake på ytterligere rentekutt,» kommenterte Ifo-direktør Niklas Potrafke da.

Kutt, kutt og kutt

Torsdagens rentekutt er ESBs tredje i denne syklusen, etter kutt også i september.

Rentekuttet i begynnelsen av juni var ESBs første på nesten fem år.

Etter torsdagens kutt venter analytikere også kutt ved de tre påfølgende rentemøtene i desember, januar og mars.

Ikke bare på grunn av en inflasjon som nå er godt under inflasjonsmålet på 2 prosent, men også på grunn av den svake utviklingen i Tyskland, der regjeringen nylig har måttet erkjenne at 2024 blir det andre året på rad med negativ vekst.