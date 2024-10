Kinesiske børser har snudd opp etter fredagens makrotall som viser at BNP-veksten overrasket positivt i tredje kvartal, mens ellers er bildet blandet i Asia- og Stillehavsregionen.

I Shanghai stiger large cap-indeksen CSI 300 0,7 prosent, det samme som Shanghai Composite-indeksen.

BNP-vekst

BNP-veksten kom inn på 4,6 prosent på årsbasis i tredje kvartal. Dette var ned fra 4,7 prosent i kvartalet før, men over Trading Economics-konsensus på 4,5 prosent. Veksten er likevel den laveste på halvannet år, og beveger seg i feil retning fra Beijings 5 prosent-mål.

Samtidig varslet Kinas sentralbanksjef Pan Gongsheng at syv-dagers reporente kuttes 20 basispunkter, mens rentene på den mellomlangsiktige utlånsfasiliteten settes ned med 30 basispunkter avhengig av markedslikviditet. Uttalelsene kom ifølge Reuters på et finansforum fredag.

Ellers på makrofronten overrasket kinesisk detaljhandel også positivt med 3,2 prosent vekst på årsbasis i september, mot forventet 2,5 prosent. Det samme gjelder industriproduksjonen som steg 5,4 prosent i september, godt over konsensus på 4,6 prosent. Råstålproduksjonen falt til årets laveste, mens kull- og aluminiumsproduksjonen steg. Kullproduksjonen noterte seg for sitt nest beste måned noensinne.

På den negative siden falt boligprisene 5,7 prosent på årsbasis, mot et fall på 5,3 prosent i august.

Chip-rally

I Tokyo er Nikkei marginalt opp til 38.924,23, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,1 prosent etter at kjerneinflasjonen kom inn på 2,4 prosent på årsbasis i september – mot ventet 2,3 prosent, men markant ned fra 2,8 prosent i august.

I regionen for øvrig tar vi med at Hang Seng i Hongkong stiger 0,8 prosent i nervøs handel, mens Kospi-indeksen i Seoul faller 0,8 prosent. «Down under» er Sydney-børsen ned 1,1 prosent.

I Taiwan utmerker Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) seg positivt, og stiger fredag over 6 prosent til all-time high etter torsdagens rekordtall som sendte aksjen kraftig opp også i New York. På Wall Street steg for øvrig Dow Jones til ny sluttrekord, mens S&P 500 og Nasdaq endret seg marginalt.