Chiprally på grønn Wall Street: Taiwan Semiconductor steg 10 prosent på rekordtall

Ellers steg AMD 0,1 prosent og ARM Holdings 1,4 prosent. Investorene i ASML fikk en pustepause med en oppgang på 2,5 prosent, etter å ha falt nye 5 prosent onsdag.

Tek-gigantene

Foruten Nivida, var det marginalt med bevegelse hos «The Magnificent Seven». Kun Alphabet hadde utslag større enn prosenten, med nedgang på 1,4 prosent. Amazon steg 0,3 prosent, Microsoft steg 0,15 prosent, Meta endte flatt og Apple steg 0,15 prosent. Tesla på sin side falt 0,2 prosent.

Netflix legger frem kvartalstall etter stengetid. Før det falt aksjen 2 prosent. I etterhandelen stiger aksjen drøyt 3,4 prosent etter at tallene viser vekst både på topp- og bunnlinjen.

Andre aksjer

Den amerikanske elbilprodusenten Lucid Group varslet onsdag 765-790 millioner dollar i tap på driften i tredje kvartal, sammenlignet med LSEG-konsensus som ifølge Reuters pekte mot 751,65 millioner dollar i minus. Pengene fortsetter altså å renne ut for Lucid, som tapte 730 millioner dollar på driften i årets første kvartal og fulgte opp med nye 787 millioner dollar i andre kvartal.

Nå vil selskapet utstede over 262 millioner nye aksjer, i tillegg til at majoritetsaksjonæren – Saudi-Arabias statlige investeringsfond PIF – vil tegne nesten 375 millioner aksjer i en rettet emisjon. Aksjen stupte hele 18 prosent

Uber har gjort sonderinger rundt et mulig bud på reiselivskjempen Expedia Group. Oppkjøpet, hvis realisert, vil bli det suverent største for selskapet noensinne. På dagens kurser er Expedia priset til rundt 20 milliarder dollar og Uber til 173 milliarder dollar.

Financial Times-kildene understreker at Uber-interessen er i en veldig tidlig fase, og at en avtale muligens ikke vil materialisere seg. Ingen formell tilnærming er gjort overfor Expedia, og det pågår akkurat nå ingen samtaler.

Nyheten sender de to aksjene hver sin vei. Expedia ble sendt opp 4,75 prosent, mens Uber falt 2,3 prosent. Sistnevnte har likevel sett en kursoppgang på hele 85 prosent de siste 12 månedene.

«Kjøp nå, betal senere»-selskapet Affirm falt 8,4 prosent. Det skjer samtidig som konkurrenten Klarna kunngjorde at deres tjeneste nå skal tilbys gjennom Apple Pay.

Blackstone , verdens største private kapitalforvalter, planlegger å børsnotere noen av sine største investeringer etter at svakere salg av eiendeler påvirket selskapets resultat for tredje kvartal.

Selskapet fikk et nettoresultat (GAAP) på 1,6 milliarder dollar i tredje kvartal og 4,1 milliarder dollar hittil i år. Tilsvarende tall for 2023 var på 920 millioner dollar i tredje kvartal og 2,3 milliarder i løpet av årets ni første måneder.

Investorene tok tallene i mot med en oppgang på 6,2 prosent.