Kinesiske aksjer – fortsatt en «value trap»?

Gjestekommentar: Ivar Harstveit, porteføljeforvalter i Delphi Fondene.

Siden den lokale toppen i det kinesiske aksjemarkedet i 2021 har investorer skydd unna. Hang Seng-indeksen bestående av Hongkong-noterte kinesiske aksjer falt mer en 50 prosent i løpet av det neste halvannet året. «Nasdaq Golden Dragon»-indeksen, som er en indeks bestående av USA-noterte kinesiske aksjer, falt enda mer. I 2022 og 2023 har volatiliteten vært høy, med kraftige fall og rekyler som siden har ebbet ut. I 2024 har avkastningen for Hang Seng-indeksen vært i negativt terreng frem mot mai. To kraftige drag har likevel bidratt til å sende indeksen opp rundt 23 prosent, som da gjør det til et av de beste aksjemarkedene hittil i år.

Hoveddriveren bak oppgangen er forventinger om økonomiske stimulanser. Den kinesiske regjeringen forsøker å stimulere økonomien med en serie tiltak, med blant annet 1 trillion yuan for å rekapitalisere banker. Til forskjell fra tidligere infrastrukturbaserte stimulipakker virker myndighetene innstilt på å skape økonomisk vekst ved å flytte kapital fra eiendomssektoren til mer produktive sektorer, som teknologi og industribedrifter.

Dette er i tråd med Kinas langsiktige strategi om å bevege seg bort fra eiendomsbasert økonomi. De initiale beløpene er sannsynligvis ikke nok til å påvirke økonomien betydelig, men at det er starten på en serie av stimulansepakker.

For aksjemarkedet er det også interessant at den kinesiske sentralbanken har satt av en halv trillion yuan som skal brukes til kjøp av aksjer. I tillegg skal det tilrettelegges billige lån for børsnoterte selskaper til å kjøpe tilbake aksjer. Politisk sett virker det nå til å være villighet til å støtte opp aksjemarkedet for å få frigjøre husholdningenes bankinnskudd og få dem til å investere i aksjer i stedet for å betale ned gjeld. Dette er en del av en bredere strategi for å gi husholdningene flere investeringsmuligheter. Man kan trekke paralleller til det japanske aksjemarkedet, som har nytt godt av reformer som har bidratt til økte tilbakekjøp fra selskapene.

ARTIKKELFORFATTER: Porteføljeforvalter Ivar Harstveit i Delphi Fondene. Foto: Lars Brænden Schram

Kanskje derfor har man sett at kinesiske aksjer har steget langt mer siste måneden enn typiske temperaturmålere på kinesisk økonomi som jernmalm, kobber og olje. Teknologiselskaper som Alibaba eller Tencent er langt mer «gearet» mot privat konsum enn aktiviteten i for eksempel eiendomssektoren.

Med dette som bakteppe byr kinesiske aksjer på attraktive muligheter, når Hang Seng-indeksen handles til en P/E på under 10 og pris/bok rundt 1 på et års forward-estimater. Basert på estimatrevisjoner kommer kinesiske aksjer også godt ut, og spesielt de store selskapene har sett estimatopprevidering de seneste tre månedene.

Man bør også forberede seg på at aksjene vil gå i rykk og napp, og er høyst utsatt for hva myndighetene signaliserer. Men tror man på at kinesiske myndigheter omsider trykker til for å stimulere økonomien og privat konsum gjennom å «booste» aksjemarkedet bør man ha kinesiske aksjer på radaren.

Ivar Harstveit

Porteføljeforvalter, Delphi Fondene