Netflix-aksjen steg til rekordnivå opp til 11,2 prosent etter å ha knust forventningene til tredje kvartal torsdag kveld.

CVS Health endte ned 5,5 prosent etter at apotekkjeden kunngjorde at David Joyner har erstattet Karen Lynch som sjef. Selskapet la også frem en prognose der de forventer en justert inntjening for tredje kvartal i området 1,05–1,10 dollar per aksje. Det var forventet en inntjening på rundt 1,70 dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte ned 0,7 prosent til 1.433,62, og falt med det 1,0 prosent for uken. Oslo Børs åpnet i grønt terreng fredag, men fallende oljepris utover ettermiddagen sørget for nedgang.

Gigante Salmon steg 8,5 prosent til 7,42 kroner etter at Carnegie har tatt opp dekning av selskapet med kjøpsanbefaling og kursmål på 13 kroner.

Arctic Bioscience annonserte tirsdag at HeROPA-studien innenfor psoriasis foreløpig så langt ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase 2-studien. Nyheten sendte aksjen ned 77 prosent.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Kredinor: Kl. 08.30

Makro:

Kina: LPR-renter, kl. 03.15

Tyskland: Produsentpriser september, kl. 08.00

USA: CB ledende indeks september, kl. 16.00

Annet:

Everfuel: Tilbudsperiode ifm. Faro-bud utløper, kl. 16.30