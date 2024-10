– Det taktskiftet du ser spesielt fra andre til tredje kvartal, handler både om økt aktivitet i boligmarkedet og at kundene, særlig på personmarkedssiden, har fått en mer forutsigbar situasjon. Dette gjør det lettere for dem å orientere seg, og mange ser at vi tilbyr konkurransedyktige produkter og tjenester. På storkundesiden har vi sett særlig vekst innen fornybar energi og sjømat, sier Braathen.

DNB (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Totale inntekter 22.851 20.970 Rentenetto 16.129 15.718 Resultat før skatt 15.250 13.172 Resultat etter skatt 12.160 10.142

Lave tapsavsetninger

DNB tok tapsavsetninger på 170 millioner kroner i kvartalet, mot 937 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerkorpset tapsavsetninger på 653 millioner kroner.

– Bedrifter og husholdninger flest klarer seg fortsatt godt i møte med et høyere rentenivå, og dette gjenspeiles i lave utlånstap både i bedriftsmarkedet og i personmarkedet. Det gjelder også for usikret kreditt som billån, kredittkort og forbrukslån, der tapene var marginale i dette kvartalet, sier Braathen.

DNB rapporterer om en ren kjernekapitaldekning på 18,9 prosent ved utgangen av kvartalet, mot ventet 19,0 prosent. Storbanken ser positivt på norsk økonomi.



– Vi har sett en økning i antall lånesøknader på rundt 10 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Samtidig er det færre som ber om avdragsfrihet. Med et mer stabilt rentebilde blir det enklere for kundene å orientere seg i markedet, og vi får gode tilbakemeldinger fra dem som er i kontakt med oss, sier Braathen.

– Det har vært mye snakk om kostnadskutt. Er dette noe dere vil fortsette å fokusere på fremover?

– Vi har annonsert en omstilling hvor vi reduserer arbeidsstyrken med rundt 500 årsverk. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å effektivisere. Vi hadde en kostnadsprosent på 32,5 prosent dette kvartalet, og det å drive effektivt er noe norske banker generelt er gode på. Vi har vært ledende i Norden på dette, og det kommer kundene til gode, sier Braathen.

Markets økte inntektene

DNB Markets' inntekter steg fra 2,1 til 2,25 milliarder kroner i tredje kvartal. Resultat før skatt endte på nærmere 1,1 milliard kroner, mot 928 millioner kroner i samme periode i fjor.

Investeringsbankvirksomheten hadde en egenkapitalavkastning på 35,2 prosent, mens banken som helhet kunne vise til 18,9 prosent egenkapitalavkastning. I samme periode i fjor var tallet på 16,3 prosent.

Mandag ble det kjent at DNB kjøper Carnegie fra Altor og minoritetsaksjonærene for 12 milliarder svenske kroner. DNB Markets kommer nå til å bytte navn til DNB Carnegie, for å understreke den strategiske betydningen.

«Målet med overtakelsen av Carnegie er å tilby enda bedre løsninger til kundene våre. Sammen med Carnegie setter vi skikkelig kraft bak ambisjonen om å bli en ledende nordisk aktør innen investeringsbankvirksomhet, verdipapirmegling og -analyse, corporate banking, private banking og kapitalforvaltning», sa Kjerstin Braathen.