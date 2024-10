Busta føyk da sjefsøkonom Roger Bjørnstad startet debatt om store hull i dagens skattesystem, men at rike nordmenn kan unngå skatt står han fast ved. Nærmere bestemt finnes det tre metoder, sier økonomen.

Men skatteadvokatene Espen Ommedal i Thommessen og Thor Leegaard i KPMG slår tilbake. Bjørnstads metoder finnes ikke, sier de.

Metode 1: Privat konsum av selskapets eiendeler

– Du skrev i DN at store beløp holdes i holdingselskaper uten at det er satt en forfallsdato for skatt på kapitalinntektene, det betyr at man unngår å betale skatt. Menes her selve fritaksmodellen?

Bjørnstad: Ja.

Espen Ommedal, Thommesen: Selskapsskatten er 22 prosent, og den betales løpende. Formålet med fritaksmetoden er at midler skal kunne beholdes og benyttes innen selskapssfæren uten skattelekkasje, noe som er samfunnsøkonomisk optimalt og ønskelig. Midler kan gå fra en næringsaktivitet til en annen uten at det må skattes av dette. Torvik-utvalget er klar i sin beskrivelse av fritaksmetoden, dette har intet med skatteplanlegging å gjøre.

Thor Leegaard, KPMG: Fritaksmetoden ble sist vurdert av Torvik-utvalget, som enstemmig anbefalte videreføring. Utvalget viste til at fritaksmetoden motvirker kjedebeskatning, som er et annet ord for dobbeltbeskatning. Metoden er med på å sikre nøytralitet i skattesystemet. For eksempel vil fritaksmetoden gjøre at virksomheten kan organiseres i konsern uavhengig av skattehensyn. I tillegg hindrer den innlåsningseffekter og produktivitetstap. Det er mulig å ha avvikende syn på skattlegging av aksjeinntekter i selskaper, men det er ikke mulig å betegne et gjennomtenkt system som har vært i kraft i tyve år for et skattehull.

– Du har uttrykt at privatpersoner kan få tilgang til pengene fra holdingselskapene uten å betale skatt. Hvordan gjør de det?

Bjørnstad: Jeg har pekt på tre måter som har vært fremme i media, der skatten blir svært lav. En av dem er privat konsum av selskapets eiendeler, altså at eiendelene står til disposisjon for deg som privatperson. Det er et veletablert problem, som også Jan Tore Sanner i Høyre har påpekt.

Ommedal: Midlene i selskapene er ikke tilgjengelig for privat konsum. Skal midlene brukes privat, så må de tas ut og utbytteskatten kommer. Skulle selskapsmidlene mot formodning brukes til privat konsum, så er dette i strid med skattereglene. Det er i så fall et kontrollspørsmål, og ikke et systemspørsmål. Forslaget om nye regler for privat konsum i selskap hadde til formål å avhjelpe skattemyndighetenes uttalte kontrollproblem. Det viste seg vanskelig i det mange forhold som de foreslåtte reglene omfattet, overhodet ikke representerte slikt privat forbruk.