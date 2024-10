Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

I kjølvannet av den brede nedgang på Wall Street onsdag kveld, faller fe fleste børsene i Asia torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei marginale 0,06 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,50 prosent, CSI 300 er ned 0,80 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,99 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,22 prosent. Ferske nøkkeltall viser torsdag at den sørkoreanske økonomien vokste 0,1 prosent i tredje kvartal, etter at BNP falt 0,2 prosent i kvartalet før. Landet unngikk derimot med et nødskrik en teknisk resesjon, men nådde ifølge CNBC ikke opp til forventningene om en vekst på 0,5 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen opp 1,19 prosent til 75,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,37 prosent til 71,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Ukens tredje handelsdag var preget av markant nedgang fra start, etter to blandende børsdager i New York. Onsdag fortsatte investorene å sende nøkkelindeksene nedover, mens de ventet i spenning på Tesla sin kvartalsrapport.

Ved børsslutt var det teknologiaksjene som hadde fått mest juling, hvor teknologiindeksen Nasdaq falt 1,6 prosent. Samleindeksen S&P 500 endte ned 0,9 prosent, mens industritunge Dow Jones falt 1 prosent. Sistnevnte styrer mot sitt største fall på over en måned, i følge CNBC.

Onsdag har markedet ventet i spenning på kvartalsrapporten til børskjempen Tesla, som ble sluppet etter børsens stengetid. Selskapet rapporterte om en inntjening per aksje på 0,72 dollar, mot ventede 0,58 dollar per aksje og slo dermed konsensus. Aksjen steg over 7 prosent i etterhandelen rundt kl. 22.15.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.439,93 poeng.

I tredje kvartal fikk Storebrand et resultat før skatt på 1,43 milliarder kroner, opp fra 924 millioner kroner i samme periode i fjor. Analytikerne ventet et resultat før skatt på 1,14 milliarder kroner. Aksjen gikk opp 3,7 prosent og sluttet på 125,50 kroner.

Schibsted ønsker å kvitte seg med dets porteføljeselskaper som ikke anses for å være en del av kjernedriften. Det betyr blant annet å trekke seg ut av Lendo Group, som inkluderer Lendo, Comprice og Mybanker. I tillegg skal Prisjakt selges. Det sendte A-aksjen opp 2,1 prosent til 347,00 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Airthings: Kl. 07.00, hos Danske Bank kl. 08.00, webcast

Carasent: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Elkem: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 kl. 09.00, webcast

Equinor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Kitron: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

TGS: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Zalaris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Pareto Bank: Kl. 07.30, selskapets lokaler kl. 12.00, webcast