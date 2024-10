Det er stort sett nedgang å spore i Asia onsdag på grunn av svakhet i Kina, melder Reuters. Investorer forbereder seg på et tett amerikansk valg som kan få store konsekvenser for verdens nest største økonomi, selv om Beijing forsøker å støtte opp om veksten.

Kina vurderer å godkjenne utstedelse av over 10 billioner yuan i ekstra gjeld neste uke. Denne finanspakken forventes å bli ytterligere styrket dersom Donald Trump vinner presidentvalget i USA, ifølge to kilder med kjennskap til saken.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,9 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,9 prosent.

– Kinas siste stimulanspakke virker skuffende, sa Saxos sjefstrateg for investeringer, Charu Chanana.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Oljeprisen falt dramatisk mandag, og holder seg fortsatt i ro. I morgentimene onsdag er nordsjøoljen med desemberlevering opp 0,7 prosent til 71,60 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,8 prosent til 67,76 dollar fatet.

– En våpenhvileavtale i Midtøsten er på bordet, noe som reduserer risikoen for en bredere eskalering som påvirker oljeproduksjonen, samtidig som vi fortsatt har en oppheving av OPEC+-produksjonskuttene i horisonten, sa IGs markedsstrateg Yeap Jun Rong til Reuters.

Han mener manglende positive drivkrefter holder oljeprisen relativt rolig på dagens nivåer.

Teknologifest på Wall Street

Nasdaq-indeksen steg videre tirsdag til en ny all time-high. Indeksen steg 0,78 prosent, mens Dow Jones falt tilbake 1,27 prosent. S&P 500 gikk opp 0,16 prosent.

Alphabet leverte tall etter børsslutt i USA tirsdag. Selskapet omsatte for 88,27 milliarder dollar i tredje kvartal. Resultatet endte på 2,12 dollar pr. aksje.

Selskapet endte dermed over konsensus, som lå på 86,3 milliarder dollar i omsetning og 1,85 dollar pr. aksje i resultat. I tredje kvartal 2023 omsatte selskapet for 76,69 milliarder dollar og tjente 1,55 dollar pr. aksje.

Les hele kommentaren her.

Oslo Børs

Etter store deler av dagen inne i grønt territorium, endte Oslo Børs til slutt flatt. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.449,39 poeng, en nedgang på 0,03 prosent.

Børsgiganten Orkla, hvor Stein Erik Hagen er desidert største eier, la tirsdag morgen frem tallene for tredje kvartal. Der økte det driftsresultatet med 20 prosent, noe som var langt over snittet av analytikernes forventninger. Orkla-aksjen steg 2,4 prosent til 103,20 kroner. Så langt i år er totalavkastningen på over 40 prosent.

Les kommentaren her.

Finanskalenderen

Resultat pr. 3. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

BlueNord: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00