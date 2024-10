Etter store deler av dagen inne i grønt territorium, endte Oslo Børs til slutt flatt. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.449,39 poeng, en nedgang på 0,03 prosent.

Nordsjøoljen med levering i desember er opp 0,2 prosent til 71,59 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI oljen er opp 0,3 prosent til 67,58 dollar fatet. Det skjer etter det største fallet på over to år mandag.

Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities sier til Finansavisen at han mener bunnen i oljeprisen er nådd, mens Ole Hvalbye i SEB advarer mot å vedde på prisfall.

Equinor steg 0,2 prosent til 272,00 kroner, mens Aker BP endte flatt til 225,30 kroner. For Vår Energi endte oppgangen på 0,4 prosent til 34,59 kroner.

BlueNord har truffet blink med en letebrønn på dansk sokkel. Analytikere ser kjempeverdier og mener aksjekursen skal betydelig opp. Selskapet har hatt en vellykket boring av en letebrønn i nærheten av oljefeltet Harald på dansk sokkel. Aksjen steg 3,1 prosent til 526,00 kroner.

Børslokomotiv durer på

Børsgiganten Orkla , hvor Stein Erik Hagen er desidert største eier, la tirsdag morgen frem tallene for tredje kvartal. Der økte det driftsresultatet med 20 prosent, noe som var langt over snittet av analytikernes forventninger. Orkla-aksjen steg 2,4 prosent til 103,20 kroner. Så langt i år er totalavkastningen på over 40 prosent.

Solstad Offshore kom også med tredjekvartalstall tirsdag, hvor rederiet kunne vise et resultat før skatt på 191 millioner kroner. Som varslet i forrige kvartal, vil Solstad Maritime starte å betale kvartalsvise utbytter. Solstad Offshore eier 27 prosent av Solstad Maritime.