SANDVIKA:

Styret i Teco 2030 AS begjærte oppbud bare timer før Ringerike, Asker og Bærum tingrett tirsdag formiddag skulle behandle en konkursbegjæring fra Skatteetaten på grunn av utestående skatter og avgifter.

Selv om konkursmøtet var berammet klokken 10.15 tirsdag, så møtte ingen representanter opp i retten.

En ansatt i domstolen opplyser til Finansavisen at selskapet sendte tingretten en oppbudsbegjæring sent mandag.

Så i stedet for å møte representanter fra skattemyndighetene i sal 5 i tingretten, slapp Teco 2030s ledelse å møte og forklare seg for dommer Nils Ole Bay om selskapets dårlige økonomiske tilstand.

Les også Skatteetaten vil slå Teco-selskap konkurs Teco 2030 AS, som er heleid av det børsnoterte selskapet med samme navn, går mot konkursbehandling i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Enorm gjeld

Hvor stort kravet fra skattemyndighetene var, er uklart, men Tecos kasse er nærmest bunnskrapt. Men noe er kjent.

For i konkurskjennelsen fremkommer det at Teco 2030 AS har 204,4 millioner kroner i gjeld.

Det finnes også noen verdier, men de består først og fremst av konserninterne fordringer. Summen av disse er anslått til 70,5 millioner kroner.

Det blir nå opp til bostyrer Kim-Friis-Møller å forsøke å inndrive noen av disse fordringene.

Om det i det hele tatt er noe håp om å få inn noen midler til boet, er uklart. Flere andre selskaper som er eid av børsnoterte Teco 2030 har tvangspant registrert.

De varierer er fra småbeløp på noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner fra ulike kreditorer.