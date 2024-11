Slankeaksje stuper på blandet Wall Street

I en melding datert den 24. oktober sier SMCI at revisorfirmaet EY har sagt opp kontrakten med selskapet. Det sørger for at SMCI-aksjen krakker 33 prosent.

Eli Lilly

Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly leverte svake tall for tredje kvartal. Justert EPS for tredje kvartal var 22 prosent lavere enn Bloomberg-konsensus: 1,18 mot 1,51 dollar. Topplinjen også var noe lavere enn ventet; 11.439 mot 12.176 millioner dollar. Guidingen justeres samtidig ned, der justert inntjening pr. aksje (EPS) vil ende på 13,02–13,52 dollar i 2024, mens tidligere guiding var 16,1–16,6 dollar.

Mounjaro, som blir tilgjengelig i Norge fra fredag 1. november, bommet med 14 prosent mot Bloomberg-konsensus og bidro med 3.112 millioner dollar i inntekter. Zepbound bidro med 1.258 millioner dollar til topplinjen, men lå hele 23 prosent under forventningene.

Investorene viser ingen nåde, og slanker Eli Lilly med 8,8 prosent. Konkurrenten Novo Nordisk ble dratt rett ned i starten av handelen, med har siden hentet seg inn og ligger opp 0,16 prosent.

Trump Media

Det er ikke bare på meningsmålingene det svinger for Donald Trump. Også hans Trump Media & Technology Group svinger enormt på Wall Street. Mandag og tirsdag klatret selskapet nær 30 prosent, men onsdag daler aksjen 18 prosent.

Siden 23. september har selskapet steget fra 12,15 til 42,75 dollar på New York-børsen. Selskapet står bak plattformen Truth Social, og Donald Trump eier litt over halvparten av aksjene. Den kraftige kursoppgangen den siste tiden har kommet i kjølvannet av bedre meningsmålinger og lavere odds i bettingmarkedet.

«Hva er verdens dyreste aksje? Det er som regel meningsløst når en aksje verdsettes til mer enn 1.000-ganger forventet salg. Av disse er det kun én aksje i hele verden som verdsettes til over 100 milliarder kroner. Det er Trump Media & Technology Group som prises til 3.000-ganger årets forventede omsetning», skrev investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management på X tidligere denne uka.

Makro

Det ble skapt 233.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i oktober, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det høyeste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på bare 115.000.

Samtidig har det blitt kjent at USA hadde en annualisert BNP-vekst på 2,8 prosent i tredje kvartal, ned fra 3,0 prosent kvartalet før. Konsensus i forkant var på 3,0 prosent.

Pending home sales i USA økte med 7,4 prosent på månedsbasis i september, godt over forventningene på 1,3 prosent, Trading Economics.

– Nå er det ikke lenger sikkert at Fed kutter renten neste torsdag. Jeg venter i sum fortsatt et rentekutt, men nå må det prises inn en liten risiko for at kuttet ikke kommer. Det er ikke en «done deal», sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets, til Finansavisen.