Både Europas og USAs aksjemarked var 1-2 prosent lavere torsdag ettermiddag, og Frankrikes Cac 40-indeks har nå gitt tilbake hele avkastningen fra tidligere i år.

Blant enkeltaksjene utmerket Anheuser-Busch seg, med et kursfall på 6 prosent. Bryggerigiganten meldte om en årlig salgsvekst på 2 prosent i tredje kvartal, tross 10 prosent lavere omsetning i Sørøst-Asia. I USA pekte pilene derimot oppover, etter flere kvartaler med laber etterspørsel – noe analytikerne tolket som et tegn på at amerikanerne endelig vender tilbake til Bud Light, ølmerket som Anheuser-Busch selv saboterte med en «woke» markedsføringskampanje i fjor. Både topp- og bunnlinjen bommet uansett på konsensusestimatene.

Societe Generale fikk et kursløft på 11 prosent, som følge av at banken mer enn firedoblet inntjeningen på et år. 12 prosent høyere inntekter, justert for valutaendringer, bidro til utviklingen, og begge tallene overrasket positivt. Hjemmemarkedet Frankrike var et lyspunkt.

Mye av veksten kom tilsynelatende på bekostning av rivalen BNP Paribas. Sistnevntes inntekter økte med mindre enn 3 prosent, mens nettoresultatet ble nesten 6 prosent bedre. Aksjen stupte 5 prosent.

Ved firetiden fikk Microsoft enda mer juling i USA. Nedturen på 5-6 prosent skyldtes skuffende «guiding» for omsetningen i inneværende kvartal. Det var imidlertid lite å si på prestasjonene i perioden som ble avsluttet 30. september. Både topplinjeveksten på 16 prosent og inntjeningen på 24,7 milliarder dollar oversteg konsensusestimatet. Toppsjef Satya Nadella benyttet dessuten anledningen til å snakke om hvordan Microsoft skal tjene rått på kunstig intelligens-trenden.

Norwegian Cruise Line hadde derimot medvind. Cruiseaksjen steg med mer enn 8 prosent, som følge av overraskende høy omsetning og lønnsomhet i tredje kvartal. Inntektene bykset med nesten 11 prosent fra samme periode året før, samtidig som driftsmarginen økte fra 20,6 til 24,6 prosent. Ledelsen fortalte om «robust etterspørsel», men fokuserte hovedsakelig på hvordan dens egne grep gir gode resultater.