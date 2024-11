Oslo Børs stiger 0,5 prosent ved børsåpning fredag.

Kjell Inge Røkkes fornybarselskap Aker Horizons tar nedskrivninger på 1,6 milliarder kroner. Nå skal fokuset i datterselskapet Mainstream vris vekk fra trøbbelet i Chile, kommer det frem i den ferske resultatrapporten. Aksjen åpner ned om lag 4,8 prosent til 2,38 kroner.

Før børsåpning la Scatec frem tall for tredje kvartal, der selskapet endte med en klar resultatforbedring og slo samtidig analytikernes forventninger. Fornybaraksjen starter dagen med en oppgang på 2,5 prosent til 81,60 kroner.

Aker Solutions faller 3,4 prosent til 50,45 kroner etter gårsdagens oppgang på 13,6 prosent som følge av fremleggelsen av kvartalstallene . Røkke-selskapet hadde også en sprek oppgang onsdag, opp 5,8 prosent. Noe av nedgangen fredag kan skyldes at DNB Markets tar ned sin anbefaling på Aker Solutions fra hold til selg.

Kongsberg Gruppen har inngått en avtale om salg av Joint Strike Missile (JSM)-våpen til Japans flåte av F-35A jagerfly. Kontrakten har en verdi på 1,9 milliarder kroner. Aksjen åpner opp 0,4 prosent til 1.150,00 kroner.

Anders Fjeld slutter som sjef i Kid for å ta over sjefsstolen i Gjelsten Sport, opplyser Kid i en børsmelding. Aksjen åpner opp 0,4 prosent.

AF Gruppen meldte før børsåpning at datterselskapet LAB Entreprenør skal bygge 96 nye leiligheter i Bergen Sentrum for Obos. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på cirka 428 millioner kroner. Aksjen stiger 0,2 prosent til 131,60 kroner.

Instabank la også frem tall for kvartalet, der banken endte med et resultat før skatt på 35,2 millioner kroner i tredje kvartal 2024, mot 36,8 millioner kroner samme periode året før. Netto renteinntekter var 108,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 94,0 millioner. Aksjen åpner uendret fredag.

Avance Gas har gjennomført salget og leveringen av VLGCen «Chinook» til BW LPG. De 11 gjenværende skipene er planlagt levert til BW LPG innen årsskiftet. Åtte skip er ventet å bli levert til BW LPG i november, mens de tre siste VLGCene er ventet å bli levert i desember. Avance stiger 1,0 prosent til 103,20 kroner.

Wallenius Wilhelmsen har utnevnt Bjørnar Bukholm til ny finansdirektør i Wallenius Wilhelmsen, som trer inn i stillingen 1. mai. Wallenius-aksjen åpner ned 1,6 prosent fredag.

Oljeprisen

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 74,17 dollar, opp 0,3 prosent. Brent-oljen med levering i desember omsettes for 74,03 dollar, opp 1,2 prosent.

Torsdag kveld kom det meldinger om at israelsk etterretning tror Iran forbereder et angrep på Israel fra irakisk territorium i løpet av de kommende dagene. Det kan muligens komme før presidentvalget 5. november, ifølge Reuters. Angrepet forventes å bli utført fra Irak ved bruk av et stort antall droner og ballistiske missiler.

Equinor åpner opp 0,2 prosent, Aker BP 2,1 prosent og Vår Energi 1,3 prosent.

Fredag morgen ble det klart at investor Øystein Stray Spetalen har lastet opp med Equinor-aksjer for nær 100 millioner kroner.