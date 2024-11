Åpner døren til emisjonsfesten

Bruken av rettede emisjoner er på et høyt nivå i Norge, sammenlignet med mange andre EØS-land. Over 80 prosent av det samlede emisjonsvolumet har vært emisjoner der aksjonærene ikke likebehandles og kun et utvalg av investorene har fått delta.

Nå går Nordnet sammen med PrimaryBid og Euronext Oslo Børs for å endre praksisen, en avtale som kommer samtidig med innføringen av EU Listing Act, som er planlagt å tre i kraft senere i år. Loven skal forenkle reglene for kapitalinnhenting for børsnoterte selskaper og åpne for større deltagelse fra privatinvestorer. Nordnet blir den første aktøren i Norden som tar i bruk løsningen fra PrimaryBid.

Småinvestorene venter

– I Norge har en stor del av kapitalinnhentingen lenge skjedd gjennom rettede emisjoner, noe som har begrenset tilgangen for mindre private investorer. Dette er noe mindre investorer er opptatt av. Nordnets kunder står allerede for en betydelig andel av omsetningen i annenhåndsmarkedet på Euronext Oslo Børs. Finanstilsynet har interessert seg for problemstillingen, det har vært flere mediesaker rundt tema og våre kunder er selvsagt opptatt av å ikke bli forskjellsbehandlet, sier Mari Rindal Øyen, landsjef i Nordnet Norge.

Gjeldende regelverk åpner for at det kan opprettes en egen transje for private investorer på inntil 8 millioner euro. I Frankrike og Storbritannia er tjenesten fra PrimaryBid blitt markedsstandard for innenlandske selskaper som henter kapital. Over 350 transaksjoner er gjennomført siden 2016.

Rindal Øyen understreker at det vil være opptil selskapene og tilretteleggerne om man ønsker å tilby en slik transje.

– Vi tror selskapene vil se seg tjent med å bruke dette, og det er noe som nå blir vanligere i kapitalmarkedene rundt omkring i Europa. Vi har en løsning som vil fungere praktisk og effektivt, hevder hun.

I en pressemelding uttaler Eirik Høiby Ausland, direktør for førstehåndsmarkedet i Euronext Oslo Børs, at dette kan endre tilgangen for privatinvestorer til førstehåndsmarkedene i hele Europa.

– Samarbeidet mellom Nordnet og PrimaryBid vil skape nye finansieringsmuligheter for utstedere i Norden. Med dette partnerskapet og den kommende implementeringen av Listing Act i EU og etter hvert i Norge, forventer vi at økt deltagelse fra privatinvestorer både i og utenfor Norden vil bli den nye standarden i kapitalinnhentinger, sier Ausland.

Tilsynet murret

Finanstilsynet har i fjor og i år gjennomført et omfattende tilsyn med aktørenes oppfølging av reglene om likebehandling av aksjonærer. Tilsynet kom til at den omfattende bruken av rettede emisjoner «øker risikoen for at aksjonærer blir gjenstand for usaklig forskjellsbehandling og kan bidra til å svekke tilliten til det norske kapitalmarkedet». I et brev til Finansdepartementet i mars foreslo Finanstilsynet å nedsette et offentlig utvalg for å gjennomgå praksisen ved rettede emisjoner.

PrimaryBid og Euronext har samarbeidet siden 2018. Den nye avtalen åpner muligheter for privatinvestorer i Norden til å delta i emisjoner som tidligere var forbeholdt institusjonelle investorer. Den vil også bidra til å utvide tilgangen på tvers av landegrenser. I første omgang vil tjenesten fokusere på det norske markedet, med planer om videre utrulling i Nordnets øvrige markeder etter innføringen av Listing Act.