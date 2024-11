Trump-fest på Wall Street

Onsdag ettermiddag tydet alt på at Donald Trump igjen tar over roret i verdens største økonomi. At en republikaner med tro på skattelettelser danket ut en venstrevridd demokrat bidro til at Dow Jones- og Russell 2000-indeksene var opp med 3–4 prosent, mens Nasdaq og S&P 500 steg med rundt 2 prosent.

Tesla fikk imidlertid et kursløft på hele 12 prosent. Markedet tror tilsynelatende at toppsjef Elon Musks støtte til Trump vil gi selskapet medvind, etter at den 78-årige milliardæren flytter inn i Det hvite hus. En annen vinner var banksektoren, der store aktører som JPMorgan, Bank of America og Wells Fargo fikk oppturer på 6–10 prosent.

I kryptomarkedet klatret bitcoin-kursen til mer enn 75.000 dollar, en ny rekord. Trump har ofte uttalt seg positivt om digitale valutaer, og hevdet nylig at USAs myndigheter burde sitte på sin enorme bitcoin-beholdning, som hovedsakelig er et resultat av konfiskering fra angivelig kriminelle. Optimismen i kryptomarkedet smittet over på meglerne Coinbase og Robinhood, som var opp med henholdsvis 18 og 11 prosent.

Også et selskap som bærer den nye presidentens navn, Trump Media & Technology Group, leverte en ganske vill avkastning – godt over 8 prosent. Konsernet eier Truth Social, og Trump selv er hovedaksjonær. En estimert 5 millioner brukere er aktive på plattformen hver måned.

I Europa var det lite jubel over Trumps valgseier. Euro Stoxx 600-indeksen tapte 0,5 prosent, mens Frankfurt- og Milan-børsen falt med 1–2 prosent. Bilsektoren var en taper, ettersom Trump stadig snakker om å innføre skyhøye tollsatser på utenlandske selskaper som kan konkurrere med amerikansk industri. For både BMW og Mercedes-Benz ble nedturen på 7 prosent, mens Volkswagen-kursen endte opp 6 prosent lavere.

Skuffende kvartalstall fra Toyota bidro til elendigheten. Topp- og bunnlinjen var milelangt under konsensusestimatene, blant annet grunnet kvalitetsproblemer og høyere markedsføringskostnader.