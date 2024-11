Pexip fikk i tredje kvartal en justert EBITDA på 18 millioner kroner i tredje kvartal. Det var langt under ventede 26 millioner dollar. Tallene sender aksjen ned 2,36 prosent til 41,40 kroner.

Jubel

Økt effektivitet og styrket salg innen tunge kjøretøyer løfter Hexagon Composites -resultatet fra minus til pluss. Det sender aksjen opp 12,38 prosent til 46,30 kroner, som en av dagens mest omsatte.

Også AutoStore har en god dag, og aksjen klatrer 6,29 prosent til 10,98 kroner. Fasit for tredje kvartal viste en ordreinngang på 143,9 millioner dollar, som er 5,1 prosent lavere enn samme periode i fjor, og flat utvikling siden andre kvartal.

«Dette gir begrenset verdi så lenge ordreinngangen forblir svak, noe vi mener er hovedbudskapet i denne rapporten. Selskapet nyter fortsatt godt av ekstraordinære marginer, men vi ser utfordringer med å finne unikheten som rettferdiggjør disse marginene over tid», skriver SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige i en oppdatering.

Også Elmera er høyt på torsdagens vinnerliste, med en oppgang på 7,45 prosent til 35,35 kroner. Fallende strømpriser presset selskapets bruttoinntekter i tredje kvartal, men sterkere marginer hevet resultatet.

For Elektroimportøren har Solcellemarkedet har hatt en dramatisk nedgang. Nå er det skrevet ned med ytterligere 13 millioner. Det totale salget steg imidlertid i tredje kvartal, og aksjen blir belønnet med en oppgang på 11,50 prosent til 11,15 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er torsdag formiddag ned 0,36 prosent til 74,65 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,61 prosent til 71,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Analytiker Tony Sycamore i IG uttaler ifølge TDN Direkt at bekymringene knyttet til et Trump-presidentskap som strammer inn oljeforsyningen fra Iran og Venezuela, i tillegg til at en storm nærmer seg Mexicogulfen, har veiet tyngre på oljeprisen enn den negative effekten av en sterkere amerikansk dollar og høyere enn forventede amerikanske råoljelagre.

Equinor er opp 1,17 prosent til 251,40 kroner, mens Aker BP klatrer 2,20 prosent til 227,50 kroner. Vår Energi legger på seg 1,34 prosent til 34,05 kroner.