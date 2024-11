Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at etter flere dager på rad med oppgang falt verdens børser tirsdag, inkludert de amerikanske.

«Gårsdagens nedtur skyldtes gevinstsikring mer enn noe annet. Selskaper som hadde hatt sterk fremgang etter Trumps valgseier forrige uke, opplevde de største fallene», skrive analytikeren.

Han skriver videre at at de største børsindeksene i Asia falt i natt, i tråd med de amerikanske indeksene i går.

«Nå som presidentvalget i USA er unnagjort, er det naturlig å anta at investorenes fokus vil rettes mot hvilke implikasjoner dette kan ha for de geopolitiske spenningene i verden. Gitt at spenningsnivået mellom viktige handelspartnere allerede var skyhøyt før valget, er det store spørsmålet om dette nå kan reduseres», skriver analytikeren.

Asia

I kjølvannet av børsfallet på Wall Street tirsdag, er det også nedgang på de fleste av de asiatiske børsene.

Frykt for amerikanske handelsrestriksjoner når Donald Trump tar over som ny president er blant faktorene som tynger.

I Japan faller Nikkei 1,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot marginale 0,04 prosent, og CSI 300 er opp 0,12 prosent. Hang Seng i Hongkong faller tilbake 0,67 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen opp 0,24 prosent til 72,06 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,18 prosent til 68,24 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

På New York-børsen falt teknologiindeksen Nasdaq 0,09 prosent og endte i 19.281,40. Industritunge Dow Jones falt 0,86 prosent til 43.911,11, mens brede S&P 500 falt 0,29 prosent til 5.984,01. Dette etter mandagens toppnoteringer for Dow Jones og S&P 500.

Tesla har fått vind i seilene etter at Donald Trump vant valget i USA, og er opp nær 40 prosent på en uke. Tirsdag ble festen satt på brems og aksjen falt tilbake 6,1 prosent.

Trump Media & Technology Group falt med 8,8 prosent tirsdag etter en oppgang på nesten 5 prosent mandag og over 4 prosent forrige uke.

Oslo Børs

Oslo Børs falt tirsdag. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,6 prosent, og stod i 1.411,19.

Kid løftet inntektene til det høyeste noensinne for tredje kvartal, men driften og bunnlinjen var betydelig svakere enn på samme tid i fjor. Det sendte aksjen ned 7,4 prosent til 128,40 kroner.

ABG Sundal Collier kuttet kursmålet i Nykode med nesten 90 prosent, fra 20 til 2,50 kroner. Meglerhuset mener den tidligere verdsettelsen i stor grad var basert på samarbeidet med Genentech. Aksjen falt 6,7 prosent til 2,13 kroner, og er nå på all-time low.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00