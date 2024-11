Det er rødt på Oslo Børs onsdag formiddag.

Kl. 11.10 står hovedindeksen i 1.409,66, ned 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Milliardkontrakt

Kongsberg Gruppen kunne tirsdag kveld melde om ny rekordkontrakt. 10 milliarder kroner er garantert, men det kan også bli 12 milliarder for leverandøren til US Navy over en femårsperiode.

Aksjen stiger for femte dag på rad, og står nå i 1.225,00 kroner, opp 3,38 prosent. På det meste har aksjen i dag blitt omsatt for 1.236,00 kroner, som er ny intradag all-time high. Fra Donald Trump ble valgt som ny amerikansk president 5. november er kursen løftet fra 1.105 kroner.

En av dagens foreløpig største vinnere er Borgestad, som stiger 8,82 prosent til 18,50 kroner etter å ha lagt frem tredjekvartalstall. Selskapet fikk et justert EBITDA-resultat på 63,3 millioner kroner i perioden, opp fra 36,8 millioner i samme kvartal året før, og styret forventer nå bedre resultater og kontantstrøm fremover.

Raser

Zaptec stuper 15,68 prosent til 9,95 kroner etter dramatisk inntektsfall i tredje kvartal.

Omsetningen falt 26 prosent til 299 millioner kroner, og resultatet før skatt endte på minus 26,8 millioner kroner, ned fra 22,6 millioner i samme periode året før.

Også Rana Gruber faller etter tallslipp, og aksjen er nå ned 9,79 prosent til 72,80 kroner.