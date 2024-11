Rally etter kvartalstall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.407,04 poeng, ned 0,3 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 72,40 dollar, opp 0,7 prosent. Equinor faller 0,2 prosent til 250,85 kroner, mens Aker BP faller 0,2 prosent til 218,60 kroner.

«Kjøpere i det fysiske markedet har vært spesielt aktive, med tilgjengelige laster som raskt blir snappet opp. Dette har støttet Brent-referanseprisen, til tross for at futuresprisene på WTI antyder et kommende overtilbud av olje», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering.

Borgestad stiger 8,8 prosent til 18,50 kroner etter å ha lagt frem sine tredjekvartalstall. Selskapet fikk et justert EBITDA-resultat på 63,3 millioner kroner i perioden, opp fra 36,8 millioner i samme kvartal året før, og styret forventer nå bedre resultater og kontantstrøm i tiden fremover.

Tirsdag kveld meldte Kongsberg Gruppen om en kontrakt på 10 milliarder kroner, som kan økes til 12 milliarder kroner, med US Navy over en femårsperiode. Aksjen stiger 3,5 prosent til rekordhøye 1.226,00 kroner. Siden Donald Trump ble valgt som ny amerikansk president 5. november har aksjekursen steget fra 1.105 kroner.

Zaptec stuper 16,7 prosent til 9,83 kroner etter dramatisk inntektsfall i tredje kvartal. Omsetningen falt 26 prosent til 299 millioner kroner mens resultatet før skatt endte på minus 26,8 millioner kroner, ned fra 22,6 millioner i samme periode året før.

Rana Gruber faller 7,9 prosent til 74,30 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Inntektene til jernmalmprodusenten falt 17,3 prosent til 388,6 millioner kroner i tredje kvartal, mens bunnlinjen ble svekket hele 44,7 prosent til 61,6 millioner kroner.

Flere av landets kjente investorer har den siste tiden samlet seg i SATS, som på tre måneder har steget nesten 40 prosent. Tirsdag kveld ble det imidlertid kjent at Stein Erik Hagen har solgt hele sin beholdning i treningskjeden for totalt 289,9 millioner kroner, til en kurs på 22,30 kroner. Onsdag faller SATS-aksjen 3,8 prosent til 23,00 kroner.

Norse Atlantic melder onsdag at flyselskapet unngår streik, etter enighet om en avtale for de kabinansatte. Aksjen faller 4,7 prosent til 3,62 kroner.

Tirsdag falt Kid-aksjen over syv prosent etter at selskapet leverte betydelig svakere bunnlinje enn på samme tid i fjor. I etterkant av rapporten har en rekke meglerhus kuttet sine kursmål på aksjen. Onsdag faller Kid 0,8 prosent til 127,40 kroner.